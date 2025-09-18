Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Nel riquadro, il professor Rino Casella, finito nel mirino dei collettivi Pro Pal

A Pisa scorta “anti Antifa” per il professore finito nel mirino dei collettivi Pro Pal

Rino Casella è stato additato dagli antagonisti come "sionista" e ha riportato una prognosi di sette giorni dopo averli fronteggiati. Al suo rientro in aula, lunedì, sarà accompagnato dai colleghi

Politica - di Federica Parbuoni - 18 Settembre 2025 alle 15:10

Ad accompagnare il professor Rino Casella al rientro in aula, all’università di Pisa, ci saranno i suoi colleghi. «Una sorta di scudo umano per evitare il ripetersi di episodi sgradevoli», si legge sull’edizione fiorentina del Corriere della Sera, che dà la notizia. «L’attacco ricevuto dalla mia persona è un attacco a tutta l’università, per questo la prossima settimana insieme a me parteciperanno alla lezione anche altri docenti in segno di solidarietà», ha spiegato Casella, additato come “sionista” dai collettivi Pro Pal, che l’altro ieri hanno fatto irruzione in ateneo per protestare contro la situazione a Gaza, finendo per dare vita a una “caccia al sionista”.

I colleghi danno vita a una scorta “anti Antifa” per il professor Casella

Casella è finito al pronto soccorso, dopo aver fronteggiato, come ha raccontato lui stesso, il gruppo dei collettivi sia nel tentativo di evitare che interrompessero la sua lezione sia per essersi frapposto tra loro e un ragazzo che avevano preso a malmenare. Intanto, vanno avanti le indagini della Procura, che hanno portato all’identificazione di una ventina di estremisti. Il rettore di Pisa, Riccardo Zucchi, che pure aveva sollecitato una denuncia a Casella, poi sporta dal professore, ha fatto sapere che «ci riserveremo eventuali azioni, semmai ci costituiremo parte civile, ma attualmente c’è l’indagine in corso e dobbiamo attendere gli esiti».

Leggi anche

Il rettore non sporge denuncia. Bernini: «Sconcertata»

Una scelta che è stata criticata dal ministro dell’Istruzione, Anna Maria Bernini. «Le università sono comunità basate su rispetto e tolleranza. La decisione del rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi, di non denunciare l’aggressione subita dal professor Casella è sconcertante perché rappresenta un tradimento di questi principi e una rinuncia ai propri doveri istituzionali», ha detto il ministro parlando con il Foglio. «La solidarietà al professor Casella (espressa anche in una nota del Senato accademico, ndr) – ha poi aggiunto il ministro in una nota – non può ridursi a un semplice atto formale o a un esercizio retorico: richiede gesti concreti e un chiaro rifiuto di ogni forma di intimidazione. La causa del popolo palestinese, vittima di una carneficina, non si difende certo legittimando la violenza contro docenti e studenti».

La Procura di Pisa al lavoro: identificati venti estremisti

Il lavoro della Procura di Pisa, comunque, va avanti. Le ipotesi di reato allo studio sono lesioni personali, diffamazione e interruzione di pubblico servizio. Gli investigatori della Digos, incaricati degli accertamenti, avrebbero già identificato una ventina di attivisti Pro Pal grazie ai filmati circolati sui social, postati da loro stessi, nei gruppi Whatsapp e alle immagini delle telecamere di sorveglianza del campus. L’obiettivo è ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno dell’aula di Casella e individuare eventuali responsabilità penali.

Lesioni personali, diffamazione e interruzione di pubblico servizio

L’ipotesi di lesioni si basa sull’aggressione a Casella, che ha ricevuto una prognosi di sette giorni e ha raccontato di essere stato colpito con un pugno. Quella di diffamazione fa invece riferimento agli slogan e ai toni usati durante il blitz dei collettivi; quella di interruzione di pubblico servizio all’interruzione della regolare attività didattica. La Procura di Pisa attende l’esito degli accertamenti tecnici e delle testimonianze raccolte. Solo allora sarà possibile definire con chiarezza le responsabilità penali dei singoli soggetti coinvolti.

Il sospetto su alcuni dei coinvolti: hanno partecipato al blocco ferroviario del 4 settembre

Secondo quanto emerso, inoltre, alcuni tra i giovani identificati potrebbero aver preso parte anche alla protesta dello scorso 4 settembre, quando venne bloccata la circolazione ferroviaria con lo slogan “Blocchiamo tutto”, lo stesso adottato per il prossimo sciopero generale del 22 settembre.

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Federica Parbuoni - 18 Settembre 2025