A fuoco un suv davanti alla Casa Bianca poco prima del vertice Trump-Netanyahu

Israele-Hamas

Ore incandescenti prima del vertice tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Nel pomeriggio un veicolo del Secret Service ha preso fuoco nei pressi della Casa Bianca, causando la chiusura di alcune strade. Poco prima della visita del primo ministro israeliano e dell’incontro con il presidente Usa. Lo riporta Just the News, citando la propria corrispondente dalla Casa Bianca. Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è divampato nella parte posteriore di un Suv, senza provocare feriti. La corrispondente della Casa Bianca per Just the News, Amanda Head, ha confermato l’accaduto in qualità di testimone oculare. Il veicolo si trovava all’angolo tra la 18th Street e Pennsylvania Avenue.

Un suv prende fuoco davanti alla Casa Bianca

Prima dell’incontro (la conferenza stampa è prevista alle 19,15 ora italiana), la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha parlato di un accordo quadro molto vicino tra Israele e Hamas. “Sono molto vicini a un accordo quadro che potrebbe lasciare le parti un po’ scontente” ma porrebbe fine alla guerra a Gaza e garantirebbe una pace duratura in Medio Oriente”. Così Leavitt, intervenendo al programma “Fox and Friends“. Il presidente Trump, ha aggiunto, discuterà del piano in 21 punti con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca e più tardi con il Qatar. “Per raggiungere un accordo ragionevole per entrambe le parti, entrambe devono rinunciare a qualcosa e potrebbero lasciare il tavolo un po’ scontente”, ha concluso la portavoce del presidente americano.

Leavitt: accordo molto vicino tra Hamas e Israele

Trump parlerà al telefono con l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, prima del suo incontro con il premier israeliano a Washington. Lo scrive su X il giornalista Axios Barak Ravid. La telefonata arriva mentre funzionari arabi affermano che gli Stati Uniti hanno modificato il testo del piano per porre fine alla guerra a Gaza, in base alle richieste di Netanyahu. “Gli Stati Uniti e Israele si stanno avvicinando a un accordo sul piano del presidente Trump per porre fine alla guerra a Gaza, che il presidente Usa spera venga annunciato dopo l’incontro con Netanyahu, scrive la tv israeliana Channel 12.