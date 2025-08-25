Woody Allen ospite del Festival del cinema di Mosca: “Russia meravigliosa”. L’ira di Kiev: “Fa propaganda a Putin”

Il regista sotto accusa

Ha spaccato l’opinione pubblica internazionale la partecipazione di Woody Allen alla settimana internazionale del cinema di Mosca, in corso in questi giorni nella capitale russa. L’attore e regista americano è intervenuto, a sorpresa, con un intervento in videoconferenza durante il quale ha parlato al pubblico intervistato dal regista russo Fyodor Bondarchuk.

Woody Allen, 89 anni, quattro volte vincitore del premio Oscar, citato dalla testata Rbc, ha detto a Bondarchuk di avere conosciuto suo padre, Serghei Bondarchuk, Premio Oscar per il film ‘Guerra e Pace’, insignito del titolo di Artista del Popolo dell’Unione Sovietica, e di avere visto la pellicola, della durata di ben 7 ore, in un solo giorno.

Woody Allen fa infuriare Kiev: la nota del ministro ucraino

Woody Allen ha anche espresso apprezzamento per il cinema russo e ha ricordato i suoi viaggi a Mosca e a Leningrado (attuale San Pietroburgo) ai tempi dell’Unione Sovietica. Il regista ha definito quella nella città baltica “un’esperienza non molto piacevole”, ma poi “tutto è cambiato” con la fine dell’Unione Sovietica, aggiungendo che da allora “tutto è cambiato, la Russia è diventata meravigliosa”. Woody Allen ha aggiunto che se qualche produttore russo gli offrisse una produzione in comune potrebbe pensare ad un copione del tipo “Come si sta bene a Mosca e San Pietroburgo”.

Il ministero degli Esteri ucraino ha condannato la decisione di partecipare alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca. “La partecipazione di Woody Allen alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca è una vergogna e un insulto al sacrificio di attori e registi ucraini uccisi o feriti dai criminali di guerra russi nella loro guerra in corso contro l’Ucraina”, ha affermato il ministero citato da Ukrinform, secondo cui partecipando a un festival che riunisce sostenitori e voci di Putin, Allen sceglie di “chiudere un occhio” sulle atrocità di Mosca. Insulti fioccano anche sui social, dove Woody Allen viene etichettato come “strumento della propaganda di Putin”.