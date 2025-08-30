Us Open, derby amaro per gli azzurri, Cobolli si ritira al terzo set e Musetti vola agli ottavi e commenta: “Non volevo finisse così”

Vincitori e vinti "delusi"

L'incontro dello slam di New York tra i due fuoriclasse italiani emergenti si è concluso con il ritiro del tennista romano per un problema all'avambraccio. Musetti in vantaggio di due set, avanza così per la prima volta agli ottavi di finale, ma non manca di esprimere dispiacere e disappunto per la partita vinta a tavolino e l'inaspettato epilogo del match contro un amico

L’epilogo a cui non avremmo mai voluto assistere in un derby italiano, tra due amici, al terzo turno degli Us Open sul Louis Armstrong, si è verificato. Purtroppo… Flavio Cobolli, costretto al ritiro per un problema fisico, lascia il campo di New York e cede a Lorenzo Musetti, che vola per la prima volta agli ottavi di finale degli Us Open. Il campione toscano era in vantaggio di due set sull’antagonista romano per 6-3, 6-2, 2-0, dimostrando un bel momento di forma, poi sul 2-0 nel terzo set il tennista capitolino ha alzato bandiera bianca anche per evitare problemi più seri, abbracciando l’amico e lasciando il campo tra gli applausi.

Us Open, Cobolli si ritira al terzo set e Musetti vola agli ottavi

Dunque, Lorenzo Musetti vola agli ottavi di finale degli Us Open, ultimo Slam stagionale in corso sul cemento newyorkese di Flushing Meadows. Il tennista toscano, testa di serie numero 10, approfitta del ritiro dopo due set di Flavio Cobolli sul punteggio di 6-3 6-2 in proprio favore, entrando così nei migliori 16 del torneo americano per la prima volta in carriera. E in conclusione: problema all’avambraccio destro per il romano, arrivato al match odierno con oltre otto ore di gioco sulle gambe. E Musetti che passa al round successivo, incontrando l’avversario uscente dal match tra Munar e Bergs.

Il commento a caldo del vincitore: «Non volevo finisse così…»

«Non volevo finesse così questa partita, che ho comunque giocato in modo solido. Cobolli è il mio migliore amico nel circuito, le nostre famiglie si conoscono. Nel secondo set mi sono accorto dei suoi problemi, gli auguro il meglio per i prossimi mesi. Il finale è stato sicuramente amaro, ma sono comunque contento di essere agli ottavi per la prima volta», sono state le prime parole a caldo di Lorenzo Musetti, riportate dall’Italpress, subito dopo il successo a tavolino sull’amico e avversario Cobolli, al terzo turno degli Us Open 2025. e a breve tocca al super campionissmo, Jannik Sinner, atteso sul campo dal canadese Shapovalov