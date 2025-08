Sondaggi amari a sinistra: FdI non arretra di un millimetro, disastro Pd. Meloni ammirata anche da chi non la vota

Fiducia e numeri record

Demopolis e Youtrend attestano un balzo di FdI. SocialCom rileva quanto sul web la premier raccolga la foducia anche di chi non la vota. Male il Pd, arretra anche Avs. Il M5S "vampirizza" Elly

Non arretra di un millimetro il sostegno a Fratellia d’Italia nelle intenzione di voto. Secondo l’ultimo sondaggio Youtrend per Sky TG24, Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 28,5%, in crescita di 0,4 punti rispetto al 16 luglio. Il Partito Democratico resta stabile al secondo posto a distanza abissale con il 22,1%, mentre il Movimento 5 Stelle guadagna lo 0,7% e sale al 13,4%. Elly “ostaggio” del M5S di certo non convince gli elettori. La tattica di Giuseppe Conte diventato Tribunale del popolo la sta logorando in tutte le regioni che saranno chiamate al voto.

Sondaggi Demopolis e Youtrend: governo stabile, FdI al top

Stabile l’alleanza di governo: Forza Italia scende all’8,4% (-0,5), mentre la Lega guadagna un decimo di punto e si attesta all’8,3%. Tra i brandelli di campo largo segnaliamo l’arretramento di Alleanza Verdi Sinistra, cheala al 6,9% (-0,4). Tra le forze centriste, Azione cresce al 4,1% (+0,5), mentre calano sia +Europa (1,8%, -0,3) che Italia Viva (1,7%, -0,3). L’interventismo di Renzi che puntella ogni mossa del governo non gli giova, tutt’altro. Nella compagine governativa cresce Noi Moderati, che sale allo 0,6% (+0,3). Va affiancato a questo sondaggio la rilevazione di Demopolis di poco precedente che conderma il vantaggio di FdI di quasi 8 punti sul Partito Democratico, attestato al 22,5%. L ’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento attesta il partito della premier al 30,2 per cento. Analizzando il trend elettorale dalle politiche a oggi – rileva – cresce di oltre 4 punti il consenso al partito della premier, che passa dal 26% del settembre 2022 al 28,9% delle Europee e supera oggi la soglia del 30%”. Dai partiti ai leader il risultato non cambia molto: Giorgia Meloni ottiene la fiducia del 44%.

SocialCom, Meloni: anche chi non la vota la ammira

Nel mese più critico della stagione politica- dazi, “assalti” delle toghe all’azione di governo in tema di immigrazione, strepiti delle opposizioni – il governo ha una fiducia stabile e soprattutto la premier ha fatto talmente breccia nella stima degli italiani che anche chi non la vota la apprezza. La conferma di questa ammirazione per “Giorgia” (come sui social le si rivolgono confidenzialmente) arriva da un nuovo episodio di “Un Altro Pianeta”, il podcast prodotto da Simple Communication e condotto da Hoara Borselli. Questa volta, sotto i riflettori c’è Luca Ferlaino, il fondatore di Web Agency SocialCom Italia, esperto ormai collaudato che si muove tra aziende, politica e numeri. Pur rilevando una generale sfiducia per la politica, c’è ancora un cosa che resiste: la speranza. E i social network lo dimostrano. Se prima erano Salvini e Conte (soprattutto col Covid e il Reddito di Cittadinanza) a far sognare la gente; oggi, secondo le indagini di Ferlaino, è Giorgia Meloni a tenere banco: la Presidente del Consiglio – spiega – riesce a essere “Giorgia” anche sui social, e questo la rende vicina alla gente. Talmente vicina che, pure chi non la vota, difficilmente mette in discussione le sue capacità. Vagonate di Maalox per la sinistra…