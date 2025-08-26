Roma, 60enne violentata al parco, preso l’aggressore: è un gambiano irregolare. “Ero drogato”, confessa. E Salvini non perdona

Svolta e confessione

Dai i filmati delle telecamere di videosorveglianza è stata estrapolata l'immagine di un giovane di colore - con una maglietta nera, pantaloncini avana e un cappellino - ripreso mentre si allontanava dalla zona in cui è avvenuta la violenza. E dopo l'individuazione, il fermo. Il leader della Lega tra i primi a commentare: «Gambiano, clandestino, drogato. Prima rapina e poi stupra una donna di 60 anni»...

Era solo questione di tempo. Poco tempo: e così è stato. Nelle ultime ore, il cerchio si stringeva sempre di più intorno a quell’immagine emersa dall’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, da cui gli inquirenti al lavoro sul caso hanno estrapolato l’identikit di un giovane di colore – con una maglietta nera, pantaloncini avana e un cappellino – ripreso mentre si allontanava dalla zona in cui è avvenuta la violenza.

Roma, 60enne violentata al parco: preso il presunto aggressore

E quei tratti, quella fisionomia, quell’abbigliamento registrati dall’occhio telematico, unitamente alla testimonianza resa dalla povera vittima dell’orrendo abuso, hanno chiuso quel cerchio: e portato al fermo del presunto responsabile dell’aggressione alla 60enne, rapinata del cellulare e violentata la mattina di domenica scorsa nel parco Tor Tre Teste a Roma.

La svolta dalle immagini delle telecamere di sorveglianza

Gli investigatori sono cautamente ottimisti: potrebbe trattarsi proprio del responsabile dell’aggressione violenta inferta alla signora, e dopo attente ricerche, rilievi e riscontri, si pensa di essere risaliti all’autore del gesto criminale. Che, individuato prima, e intercettato, poco fa gli agenti hanno fermato un 26enne straniero – un gambiano, riporta per l’esattezza l’Adnkronos, ripreso da una telecamera di sorveglianza, e riconosciuto dai carabinieri grazie a scarpe e berreto – ora formalmente accusato della rapina e violenza sessuale avvenuta su una 60enne la mattina di domenica scorsa in un parco alla periferia della capitale.

Roma, 60enne violentata nel parco, l’aggressore intercettato alla Stazione Termini

Dunque, i carabinieri della stazione di Roma Tor Tre Teste, in seguito alle indagini coordinate dalla procura della Repubblica di Roma. E dopo la denuncia della donna, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un 26enne gambiano, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo é accusato di rapina e violenza sessuale. Come anticipato, i militari, attraverso la descrizione fornita dalla vittima e le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza lungo la strada percorsa dall’uomo, sono riusciti a raccogliere elementi utili per identificarlo.

Fermato, l’aggressore un gambiano irregolare, confessa: «Ero drogato»

Così, avviate le ricerche, e condividendo le informazioni con tutte le pattuglie sul territorio, poche ore fa i carabinieri hanno riconosciuto l’uomo all’esterno della stazione di Roma Termini, individuato grazie alle scarpe ed al berretto indossati: gli stessi che sarebbero stati utilizzati nel corso dell’aggressione. Pertanto, come fanno sapere i militari stessi, eseguita l’individuazione fotografica, la vittima lo ha riconosciuto. Subito dopo il fermo, sottolineano i carabinieri, «l’uomo ha reso spontanee dichiarazioni con cui ha ammesso gli addebiti. E riferito di aver agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, acquistate, pochi minuti prima del fatto, nel limitrofo quartiere Quarticciolo». Il fermo dell’indagato dovrà essere convalidato dal Tribunale di Roma.

Salvini su stupro e rapina: «Clandestino e drogato, castrazione chimica è la soluzione»

E tempestivo arriva il commento del leader della Lega Matteo Salvini che su X ha postato: «Gambiano, clandestino, drogato. Prima rapina e poi stupra una donna di 60 anni. La Lega continua a ritenere che, per pedofili e stupratori, la castrazione chimica sia la soluzione (già sperimentata in numerosi altri Stati, anche da governi di sinistra) per evitare che ricommettano la violenza più terribile che donne e bambini possano subire». (Nella foto in alto, dall’Ansa un frame che ritrae il presunto responsabile dello stupro di una donna di 60 anni avvenuto all’alba di domenica nel parco di Tor Tre Teste a Roma. Si tratta di un 26enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo é accusato di rapina e violenza sessuale. Ed è stato fermato nei pressi della stazione Termini).