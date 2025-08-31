Paura al concerto salernitano di Raphael Gualazzi: la sequenza del crollo della struttura sul palco (video)

Ad Agnone Cilento

Momenti drammatici sabato sera ad Agnone Cilento, frazione del comune salernitano di Montecorice: la struttura in ferro utilizzata per l’impianto luci del concerto di Raphael Gualazzi è improvvisamente crollata e il video è divenuto rapidamente virale. Il crollo della struttura sul lungomare di via Marina Nuova è avvenuto proprio mentre il pianista era sul palco e stava eseguendo uno dei suoi brani.

La nota dello staff di Raphael Gualazzi

“Raphael Gualazzi e i musicisti della sua band ci tengono a far sapere che stanno bene: è stato grande lo spavento ieri sera quando durante il concerto ad Agnone Cilento, frazione del comune di Montecorice (SA), è venuta giù parte della struttura dell’impianto luci. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito”, fa sapere lo staff dell’artista.

Il tour di Gualazzi, che ha acquisito grande popolarità per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, prosegue questa sera a Galatina per un nuovo live “sold out” con orchestra. “Il sollievo per l’artista e management è sapere che nell’incidente il pubblico non è stato coinvolto ma, allo stesso tempo, c’è il rammarico perché ad oggi ancora accadono episodi del genere che possono mettere in pericolo non solo chi vive il palco ma, soprattutto, chi vuole godersi lo spettacolo”, conclude la nota.

Il video dell’incidente a Gualazzi diventa rapidamente virale

La vicenda è stata commentata sui social anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha guadagnato molta notorietà per la sua passione per la condivisione di video virali della Campania, diventando un formidabile concorrente di Welcome to favelas.

“Gli spettacoli devono essere momenti di divertimento e di condivisione, non devono trasformarsi in tragedie. La sicurezza deve venire prima di tutto, non si può continuare a tollerare che strutture improvvisate e allestimenti precari mettano in pericolo la vita di chi sta sul palco e del pubblico presente. È necessario un piano di controlli rigorosi e continui, per estirpare gli abusivi dal settore e garantire che chi organizza eventi rispetti regole e standard di sicurezza. Non possiamo aspettare il morto per intervenire’‘ sottolinea il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. Proclama da sottoscrivere in pieno e che pare vergato da un esponente dell’opposizione di centrodestra. Singolare che arrivi invece da un esponente della maggioranza di centrosinistra che da 0ltre dieci governa (male) la Regione Campania e che quei controlli dovrebbe garantirli.