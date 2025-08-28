Non solo Phica. Internet? “Un far west”. Montaruli: “Basta violenze online, servono più controlli e tutele”

Il forum “Phica” è solo l’ultimo capitolo di un fenomeno sempre più diffuso: la violenza online contro le donne. Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Augusta Montaruli, ha espresso solidarietà alle vittime. E ha sottolineato l’urgenza di rafforzare i controlli e le tutele nel “far west” di internet. La deputata ha evidenziato come l’anonimato alimenti una barbarie fatta di foto rubate e insulti, ribadendo la necessità di un intervento normativo per prevenire il ripetersi di tali fenomeni.

“Phica”, solo l’ultimo capitolo. Montaruli: ora agire contro anonimato e volgarità

Questa la sua dichiarazione riportata dall’Italpress: «Il caso del forum Phica è soltanto l’ultimo in ordine di tempo di esempi di quali violenze le donne siano costrette a subire nell’universo di Internet, che appare sempre più un far west e dove l’anonimato garantisce di poter continuare liberamente nel dileggio e nell’insulto. Foto rubate e pubblicate, modificate o contraffatte lasciate al barbaro dileggio degli utenti di internet che, forti dell’anonimato, danno sfogo alla loro volgarità».

Montaruli: “Non solo solidarietà alle vittime: servono più controlli e tutele”

E ancora: «A parte esprimere solidarietà alle donne vittime di questi atti, tra cui ci sono anche esponenti politici come la nostra premier Giorgia Meloni, è evidente che dopo aver accertato le responsabilità e perseguito con fermezza i colpevoli, bisogna interrogarsi sulla necessità di rafforzare i controlli e le tutele. Intervenire sul piano normativo nella consapevolezza che la difesa della donna dalle violenze inizia già dal web, dove vanno create quelle misure che impediscano il ripetersi di fenomeni come quello di “Phica” che, peraltro, esisteva da 20 anni», dichiara a chiare lettere il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli.

(ITALPRESS)