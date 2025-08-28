Forum della vergogna, denunce da tutta Italia. Anche Laura Boldrini tra le vittime: le mie foto con frasi violente. Denuncerò

Sfregio e sospetti

Anche la dem nel mirino del forum dell'orrore sessista, attacca i gestori del sito e rilancia: "Non subiremo questa violenza misogina". E avverte: pronta a denunciare

Continuano ad arrivare denunce alla polizia postale da parte di donne che hanno trovato proprie immagini intime in rete pubblicate senza il proprio consenso. Anche dopo la chiusura del sito “Phica”, gli investigatori, che hanno già inviato una prima informativa alla Procura di Roma e si avviano a mandarne anche ad altre Procure, sono al lavoro per individuare chi ha caricato le foto su diversi portali.

Forum della vergogna: piovono denunce alla Polizia Postale. Vittima anche la Boldrini

Gli utenti, una volta identificati, rischiano l’accusa di diffusione non autorizzata di immagini sessualmente esplicite (art. 612 ter del codice penale), reato per il quale le vittime hanno 6 mesi di tempo per presentare denuncia. Ora gli investigatori della postale si aspettano che le denunce possano aumentare, vista anche la mediaticità che ha assunto la vicenda.

Foto online e commenti sessisti violenti e volgari. Boldrini: denuncerò

E in questa vergognosa vicenda che suscita indignazione e condanna politica unanime, anche l’onorevole Laura Boldrini, deputata del Partito Democratico e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, ha reso noto che sue foto personali sono state pubblicate, senza autorizzazione, sul forum “Phica.net”. E come da copione tristemente rilanciato dalla cronaca, la denuncia rileva che le immagini sono accompagnate da commenti sessisti, volgari e violenti. Non solo. Nel suo comunicato l’esponente dem ha sottolineato l’importanza di non tacere di fronte a chi crede di poter disporre liberamente del corpo delle donne, sia nella vita reale che online.

Dalla esponente dem i dubbi sulla “buona fede” dei gestori del forum

La deputata ha inoltre criticato aspramente il comunicato rilasciato dai gestori del sito, che si sono giustificati affermando di «non essere riusciti a bloccare in tempo tutti quei comportamenti tossici», nonostante la presenza di centinaia di commenti e foto non autorizzate. La Boldrini, però, ha evidenziato come le foto e i commenti a lei riferiti risalgano addirittura al 2020, mettendo pertanto in dubbio la buona fede dei gestori. E definendo la loro giustificazione «imbarazzante».

«Davanti a chi pensa di poter disporre del corpo delle donne, dal vivo e online, non si può tacere»

«Sono venuta a sapere in queste ore che anche alcune mie foto sono finite sul famigerato forum Phica.net, accompagnate da commenti sessisti, volgari e violenti. Non è la prima volta, purtroppo. Ma anche in questo caso procederò come ho sempre fatto: e cioè denunciando alle autorità», ha tuonato la ex presidente della Camera. Non mancando di aggiungere in calce: «Davanti a chi pensa di poter disporre del corpo delle donne, sia dal vivo sia online, non si può e non si deve tacere».

Insomma, un piccolo sacrificio per il singolo, un grande passo per l’umanità, sembra voler parafrasare nelle sue dichiarazioni l’esponente dem. Che, nell’immolarsi per la causa con tanto di denuncia, sottolinea: «Trovo, peraltro, imbarazzante il comunicato dei gestori del sito che davanti alla denuncia di decine di donne che hanno trovato centinaia di commenti e loro foto non autorizzare, dicono che “non siamo riusciti a bloccare in tempo tutti quei comportamenti tossici”».

Il dubbio su tempistiche e interventi tempestivi (o meno)…

Un’argomentazione che la Boldrini giustamente impugna, rilanciando: «Segnalo che alcune delle mie foto e dei commenti irripetibili che le accompagnano risalgono al 2020. Ma di cosa parlano? Il forum si qualifica a cominciare dal nome che i gestori hanno scelto di dargli. Non sono singoli comportamenti tossici: è una cultura tossica che forum come quello non fanno che alimentare. Ed è sul piano colturale che bisogna agire. Non subiremo questa rivoltante violenza misogina», ha replicato Laura Bodrini: vittima in prima persona e in prima linea di una vicenda che sembra non accennare ad attenuare i suoi risvolti da incubo…