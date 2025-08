Lasciano il figlio di 10 anni in aeroporto perché ha il passaporto scaduto: “Partiamo lo stesso”. La polizia li ferma prima del decollo

L'assurda scelta di una coppia

“Mamma ho perso l’aereo”, ma al contrario. Se nel famoso film il piccoletto si perdeva suscitando il panico nei genitori, nel caso accaduto a Barcellona è accaduto il contrario. Un bambino di 10 anni è stato lasciato volontariamente dai genitori al terminal dell’aeroporto di Barcellona El Prat, dopo aver scoperto che il suo passaporto era scaduto e dunque, non avrebbe potuto imbarcarsi con loro. Cosa fanno papà e mamma? Rinuunciano al viaggio? Macché. La coppia molto disinvoltamente e irresponsabilmente avrebbe deciso di imbarcarsi comunque sul volo ormai programmato; mollando il bambino a un parente avvertito di andarselo a riprendere. A raccontare l’assurda storia è stata Lilian, coordinatrice dei controllori del traffico aereo del’aeroporto su TikTok citata dai media spagnoli.

Figlio lasciato in aeroporto

Il ragazzino, secondo la ricostruzione, non aveva un visto da abbinare al passaporto. L’addetta dell’aeroporto, che ha assistito alla scena dei genitori inm,barcatisi ugualmente, ha chiesto dunque l’intervento delle forze dell’ordine. A quel punto è divantata una guerra contro il tempo. Gli agenti sono riusciti a rintracciare i genitori, che sono stati fatti scendere dall’aereo prima del decollo e accompagnati alla stazione di polizia interna dell’aeroporto, dove si trovava anche il bambino.

La storia raccontata dalla coordinatrice del controllori di Barcellona

Lilian che ha denunciato il caso attraverso i social ha raccontato sconcertata ad Open: «Come controllore di volo ne ho viste tante, ma questa situazione è stata surreale». E poi ha commentato: «Da madre, fatico a capire come si possa lasciare un figlio così piccolo da solo in aeroporto, aspettando un parente che potrebbe metterci ore ad arrivare». All’assurdo non c’è mai fine. “Il piccolo ci ha detto che i suoi genitori erano già sull’aereo, diretti nel loro Paese d’origine”, ha spiegato la testimone nel video. Non è stato reso noto se i due siano stati arrestati o denunciati.