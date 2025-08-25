Covid: ecco il filmato
Il fuorionda inedito e clamoroso di Palù (Aifa): “Ho ricevuto pressioni ministeriali per Astrazeneca e Johnson & Johnson” (video)
All’indomani della morte della 18enne Camilla Canepa, in seguito alla somministrazione del vaccino Astrazeneca, si tiene una drammatica seduta del Comitato tecnico scientifico. Come riporta il quotidiano La Verità, documentando il tutto con un video inedito, si susseguono zuffe verbali e scaricabarili.
Giorgio Palù che non si accorge di avere il microfono acceso, dice che ha ricevuto pressioni ministeriali per abbassare l’età per AstraZeneca e Johnson & Johnson sotto i 60 anni (per “vendere” più dosi di vaccino) proprio nei giorni in cui moriva la diciottenne.
Dall’audio si avverte il terrore tra gli altri membri del CTS che cercano di avvisare Palù. Da Brusaferro dell’ISS agli altri membri del CTS, che cercano in tutti i modi di chiudere o perlomeno silenziare il collegamento. Ma la sua preoccupazione viene avvertita nitidamente da tutti. Cinque anni dopo, con il video diffuso in queste ore, anche da tutti gli italiani.
Buonguerrieri: “Palù va convocato in Commissione Covid”
“Continuano a emergere sinistri pezzi di verità sulla tragica stagione della pandemia di Covid. Giungono nuove conferme sul fatto che le scelte dei Governi non erano affatto dettate dalla scienza, che anzi sembra essere stata oggetto di pressioni, nella formulazione dei pareri, da parte della politica. In un altro video esclusivo pubblicato sul sito de La Verità, infatti, Giorgio Palù, allora presidente dell’Aifa e componente del Cts, ammette in un fuori onda di aver ricevuto pressioni dal Ministero della Salute per approvare la somministrazione di alcuni vaccini anche sotto i 60 anni di età”. Così in una nota la deputata Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid.
“È un fatto molto grave, su cui è doveroso fare chiarezza, per questo in commissione Covid acquisiremo i verbali dell’interrogatorio di Palù reso agli inquirenti, di cui dà in parte conto sempre il quotidiano La Verità. Inoltre, ho chiesto al presidente della commissione Covid di convocare in audizione il prof. Giorgio Palù”, conclude l’esponente di Fdi.