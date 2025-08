Gli azzurri plaudono alla “grande scelta di coraggio” di Occhiuto. Tajani: “Ha ridato dignità alla Calabria”

L'incontro con Giuli

Il palco degli Stati generali del Sud di Forza Italia in Calabria si trasforma in un tripudio collegiale a Roberto Occhiuto, dopo la scelta a sorpresa di dare le dimissioni da governatore per poi ripresentarsi al voto anticipato (non ce l’ho con i giudici, ma con gli odiatori, quelli che ce l’hanno con tutti e non vogliono il bene della Calabria). “Grazie Roberto. Occhiuto ha ridato dignità alla Calabria”. Così Antonio Tajani, parlando agli Stati Generali del Sud. Il governatore dimissionario si prende la scena.

Occhiuto: sono un uomo fortunato perché ho Ciccio Cannizzaro…”

”Io sono un uomo fortunato, anche se poi quest’anno un po’ di sfiga c’è stata… Ho avuto l’intervento al cuore, poi mi sono dimesso…”. Parla dal palco degli Stati Generali del Mezzogiorno a Reggio Calabria e scherza sulle insidie della vita. Poi coglie l’occasione per elogiare Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria. ”Sono comunque un uomo fortunato anche perché ho la fortuna di avere Ciccio Cannizzaro, che, non me ne vogliano gli altri, è il miglior coordinatore regionale che ha Forza Italia in Italia…Ho proposto una volta a Tajani di usare Cannizzaro come mister Wolf nelle Regioni o nelle province per ricostruire il partito. Se lo mandiamo ovunque come commissario, riesce sempre. È una vera forza della natura, ha inventato lui questo brand di ‘Le radici del Sud’, grazie Ciccio perché senza di te Fi non sarebbe così forte in Calabria”.

Non ce l’ho con i giudici. Ma i tempi della giustizia non sono quelli del governo”

Poi si fa più serio. ”Io mi sono dimesso non perché non rispetto il lavoro della magistratura. Anzi, governo una Regione molto complicata”, dove serve una sinergia tra tutti gli uomini delle istituzioni e anche tra chi governa e le procure”, dice ripetendo concetti già espressi nel video di addio. ”Io credo che la magistratura non vada mai delegittimata, soprattutto in una Regione così complicata come la Calabria. Il punto è che a volte i tempi della giustizia non sono quelli del governo. Dopo questo avviso di garanzia ho visto dirigenti che non si assumevano più la responsabilità di firmare nulla e ho pensato che questa condizione mi avrebbe portato a un logoramento e non mi avrebbe fatto concludere il lavoro che abbiamo fatto fino ad ora”.

In mattinata Occhiuto ha incontrato a Catanzaro il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. “Stamattina a Catanzaro ho incontrato il Presidente @robertoocchiuto: sono al posto giusto nel momento giusto”. Così il ministro su Instagram postando una foto con il governatore. “Inizio oggi il mio percorso di campagna elettorale per le prossime elezioni regionali accanto al candidato della coalizione di centrodestra, proprio nel momento in cui mi occupo della mia missione: portare buona cultura e buona amministrazione della cultura al servizio della Calabria”.

Bergamini: una scelta coraggiosa che gli fa onore

Tanti gli attestati di stima dei forzisti a partire dalla scelta di lasciare, momentaneamente, per tornare più forte. “Una scelta coraggiosa che gli fa onore, in piena coerenza con quella grande cultura di governo di cui Forza Italia è portatrice e interprete. Per noi ‘il fare’, ‘il costruire’ per i cittadini sono il primo obiettivo dell’impegno pubblico”. Così Deborah Bergamini. “E quando c’è il rischio di rallentare, quando troppe zavorre sono poste sul nostro cammino, si fa la cosa più naturale possibile: restituire la parola agli elettori. Chiedere loro se intendano o meno dare un nuovo mandato. Vivacchiare, trascinarsi non è un’opzione plausibile. Bravo, dunque a Roberto. I calabresi apprezzeranno questo gesto”.