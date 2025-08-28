Giovane torero incornato a morte a Lisbona (video). La mamma agli animalisti: “Piango un figlio e voi esultate?”

Tragica corrida

Corrida tragica a Lisbona con i video divenuti rapidamente virali dell’incidente mortale occorso al 22enne torero portoghese Manuel Maria Trindade, travolto e incornato da un toro di. 7 quintali venerdì scorso e morto in queste ore in ospedale

Il torero portoghese Manuel Maria Trindade, 22 anni, è morto sabato dopo essere stato caricato da un toro di 700 chilogrammi durante una corrida che si è svolta il giorno prima all’arena di Campo Pequeño, a Lisbona.

Chi era il torero morto a Lisbona: Manuel Maria Trindae, 22 anni

Il giovane, che viveva a São Miguel de Machede e faceva parte del gruppo Forcados Amadores a São Manços, nel distretto di Évora, ha perso molto sangue dopo essersi schiantato violentemente contro le assi ed essere caduto sulla sabbia. In un primo momento, Trindade è stato assistito dai suoi compagni di squadra e poi stabilizzato nell’infermeria di Campo Pequeño dall’équipe medica di turno alla corrida.

¡¡Impresionante!!! El arte portugués que transmite la verdad. De poder a poder. El forcado, el héroe natural de Portugal.

🎥 Taurus Portugal pic.twitter.com/8wHp9yO1QO — Toros de Lidia (@TorosdeLidia) December 10, 2023

Dopo aver ricevuto i primi soccorsi, è stato trasferito all’Ospedale Santa Maria e, successivamente, con ventilazione assistita, all’Ospedale São José, nella capitale del Paese, dove è stato ricoverato con “morte cerebrale”.

Secondo i media locali, è stata la prima esibizione della tragica corrida di Lisbona. Il toro del ranch di Vinhas, del peso di 700 chilogrammi, ha caricato il torero e lo fece schiantare contro le assi della Plaza, lasciandolo immobilizzato sulla sabbia.

L’amaro sarcasmo mamma di Trinidade: piango un figlio e voi esultate

La madre di Trindade, Alzira Beringel è intervenuta sui social network per difendersi dalle critiche ricevute per le corride a cui ha partecipato suo figlio.

“Vengo a ringraziarvi per tutti i vostri applausi, tutte le risate e la gioia per la morte di mio figlio. Lo conoscevano abbastanza da rallegrarsi della sua morte? Sai se gli piacevano gli animali? Per caso, sì! Abbiamo sempre avuto cani e fanno parte della nostra famiglia. Dormivano con lui e quando tornava a casa ridevano con lui… Gli animali sanno chi sono le brave persone”, ha detto.

“Mi ero ripromessa di non leggere i loro commenti intelligenti, ma ne sono comparsi alcuni ‘così simpatici’, che non sopportavo e dovevo ringraziarli per il sostegno e l’affetto dimostrati. Viviamo ancora in un paese democratico, dove tutti sono liberi di piacere ciò che vogliono e a nessun altro importa”, ha aggiunto la donna.

Alla fine del suo messaggio, la madre del torero ha detto: “Sono qui a casa, trovo il tempo… attesa… che mi diano il corpo del mio ‘ragazzo d’oro'”.