A Santa Marina la “serata Pasquale Fortunato”: si parla di morti bianche, giustizia, pace, poesia e dei libri di Maurelli e Rubano

Giovedì 7 agosto

Il Comune di Santa Marina e la Pro Loco Buxentum annunciano per giovedì 7 agosto la “Serata P. Fortunato – Edizione 2025“, un evento culturale e commemorativo nato da un’urgenza morale e civile: sensibilizzare la comunità sul dramma delle morti sul lavoro, le cosiddette “morti bianche”, e ricordare chi ci ha lasciato, portando con sé storie, valori e insegnamenti che meritano di essere tramandati.

La serata è dedicata ad Antonio Giudice, detto “Taccone”, figura storica e carismatica del paese, uomo di saggezza popolare e dignità profonda, che ha incarnato il valore del lavoro come strumento di libertà e identità. Taccone possedeva una laurea in vita vissuta, fatta di sacrifici, sorrisi, detti memorabili e una forza che ha lasciato il segno in chiunque lo abbia conosciuto.

Premio Cultura 2025

Durante la serata sarà conferito il prestigioso riconoscimento a personalità che si sono distinte per l’impegno civile, culturale e umano, dando voce a verità scomode e battaglie di giustizia.

Salotto Culturale – Ospiti: Luca Maurelli, Giornalista “Secolo d’Italia” e scrittore, a Autore del libro “Anatomia di un’ingiustizia. Il processo a Mario Landolfi” (Guida Editori), un’inchiesta che racconta il calvario giudiziario di un ex ministro, durato 17 anni, tra pentiti inattendibili, media aggressivi e una giustizia lenta e miope. Il libro denuncia il cortocircuito tra politica e magistratura, evocando casi emblematici come Tortora e Berlusconi, e solleva il tema urgente della riforma del sistema giudiziario. Ne discuteranno l’autore e l’ Avv. Andrea Raguzzino, esperto di fenomeni mafiosi.

Vincenzo Rubano, giornalista Mediaset e scrittore, autore di “Soldati di Pace” (Guida Editori), un libro che si legge come un romanzo d’avventura e racconta con profonda umanità le missioni internazionali dei militari italiani. Attraverso le sue esperienze da inviato in Kosovo, Libano e Afghanistan, Rubano offre uno sguardo autentico sulla vita quotidiana dei soldati, tra pericoli, emozioni e valori universali. Il libro è stato presentato alla Camera dei Deputati e ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

Avv. Andrea Raguzzino, esperto di fenomeni mafiosi, impegnato nella divulgazione e nella formazione su legalità, sicurezza e contrasto alle infiltrazioni criminali nel mondo del lavoro.

Don Pietro Scapolatempo, Parroco del Comune di Santa Marina, punto di riferimento spirituale e culturale, promotore di dialogo, solidarietà e memoria attiva. Accompagnamento musicale: Maestro Vincenzo Bilo, Presentano: Olga Marotta e Biagina Grippo.

La Serata Poesia “P. Fortunato” è un invito a riflettere, ricordare e agire. È un omaggio a chi ha costruito con le mani e con il cuore, e un appello a costruire un futuro dove il lavoro sia davvero vita.