Vitalizi, Rampelli: “Dagli hooligans dell’anticasta solo falsità vigliacche” (video)

Fake news a 5Stelle

Non esiste, non è agli atti, e non verrà mai discusso alcun ordine del giorno a firma Fabio Rampelli in merito a presunti aumenti degli stipendi dei deputati né tanto meno al ripristino dei cosiddetti vitalizi. Ad accendere la miccia ancora una volta i 5Stelle in cerca di riflettori e consensi perduti. Alla levata di scudi di alcuni deputati contiani contro la presunta volontà di FdI di equiparare gli stipendi dei parlamentari di Camera e Senato e di rispolverare i vitalizi risponde il diretto interessato prima in Aula poi con un video diffuso sui canali social.

Vitalizi, Rampelli: accuse e bugie di un gruppo di straccioni

“Un gruppo di straccioni – dice il vicepresidente della Canera nel video – mi accusa di aver presentato un ordine del giorno in cui chiedo il ritorno ai vitalizi e di aumentare di mille euro al mese l’indennità parlamentare. Non c’è nulla di più falso perché quell’ordine del giorno non è mai esistito”. In aula Rampelli rispedisce al mittente il racconto 5Stelle. E chiarisce che la proposta, per altro mai formalizzata proprio per evitare le strumentalizzazioni dei professionisti dell’anticasta, riguardava non i parlamentari ma il trattamento dei dipendenti (dirigenti, archivisti, bibliotecari).

Non esiste nessun ordine del giorno di cui parlano i 5Stelle