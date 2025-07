Risolto il mistero del coccodrillo di Ladispoli: era un giocattolo. Parte una denuncia per procurato allarme

Allarme rientrato

Timore rientrato: era solo un giocattolo il coccodrillo fotografato in un fiume a Ladispoli. Ad annunciarlo è il sindaco della località balneare in provincia di Roma, Alessandro Grando, che in un post su Facebook annuncia anche una denuncia per procurato allarme. “Dopo le doverose verifiche che sono state effettuate possiamo finalmente confermare che non c’è alcun rettile pericoloso nel fiume Sanguinara – scrive Grando sul social – Nonostante fosse una circostanza improbabile, le autorità competenti hanno svolto tutti gli accertamenti necessari per escludere qualsiasi rischio potenziale per la cittadinanza. A seguito delle verifiche è emerso quanto segue: una cittadina di Ladispoli ha dichiarato di aver posizionato nel parco giochi adiacente al corso d’acqua un giocattolo, corrispondente alle foto che sono circolate in questi giorni, che qualcuno ha deliberatamente posizionato nel fiume, generando il caos che ne è scaturito. Un comportamento sconsiderato che perseguiremo con una denuncia contro ignoti per procurato allarme. Con questa comunicazione possiamo finalmente chiudere questa vicenda, rassicurando tutti che non ci sono rischi e che si è trattato solamente di uno scherzo di pessimo gusto. Ringraziamo le Forze dell’ordine, i volontari e tutti i cittadini per la collaborazione e la pazienza”.

Il coccodrillo giocattolo e la denuncia contro ignoti

Come riporta il “Messaggero“, da ieri si era messa in moto la macchina delle ricerche, nell’ipotesi che il coccodrillo ci fosse davvero e fosse pericoloso. “È stato chiesto il supporto di un drone pilotato da Luigi Cicillini munito di patente. Le ricerche poi si sono interrotte dopo nemmeno un’ora. Troppo vento e troppe canne ad impedire una visione chiara. Si ritornerà in campo forse domani dopo che il Consorzio di Bonifica avrà ripulito gli argini del Sanguinara”. Ma non ce ne sarà bisogno.

A rendere ancora più curiosa la vicenda, un precedente. Sabato 11 novembre 2023 un leone fuggito dal circo si è aggirato tra le auto e le case, seminando il panico tra i residenti della cittadina romana. Probabilmente smarrito e spaventato per un contesto del tutto nuovo, il leone aveva iniziato a vagare per ore per le strade della città.