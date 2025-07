Avvistato un Caimano nel fiume di Ladispoli: le foto si diffondono sui social, ma c’è la “bufala” in agguato

Il mistero della natura

Il coccodrillo come fa? Lo sanno bene gli abitanti di Ladispoli. Il panico si è scatenato tra i cittadini, dopo la segnalazione di un caimano nel fiume Sanguinara nella notte di sabato. L’allarme ha portata alla mobilitazione della polizia e della protezione civile. Eppure, fino a questo momento la ricerca, che ha attirato diverse persone sulle sponde del corso d’acqua, non hanno avuto alcun esito. Nel frattempo, il sindaco Alessandro Grando ha divulgato un comunicato in cui ha invitato a fare attenzione, sottolineando che le forze dell’ordine si sono attivate ma che potrebbe trattarsi anche di uno scherzo. Eppure, come riporta Open, quella che all’inizio sembrava una burla ha assunto i connotati di una pericolosa realtà: tra la notte e il giorno seguente dell’avvistamento, i social media sono stati inondati dalle immagini del caimano.

Il caimano di Ladispoli: certezza o finzione?

«Correte, c’è un coccodrillo nel fiume. Ha la bocca aperta», questo è l’allarme che qualcuno ha lanciato poco prima della fine del Sumer festival di Ladispoli, in piazza Rossellini, costringendo quindi gli agenti e gli addetti ai lavori ad intervenire, che non l’hanno presa sotto gamba. Due anni fa, a causa della fuga di un leone dal circo, la località marittima vicino Roma rimase scioccata. In quel caso, però, si trattava di un animale che era fuggito dal circo. Il primo cittadino di Ladispoli ha poi spiegato che stavolta ” In base alle fotografie e alle testimonianze raccolte potrebbe trattarsi di un piccolo esemplare di caimano, tra i 50 e 70 centimetri”, senza escludere la possibilità che si tratti di una fandonia.

Il Messaggero ha ipotizzato che la vicenda sia legata a un falso allarme o che magari si tratti di un animale da compagnia di qualcuno, che forse ha deciso di liberarsene. O magari è semplicemente sfuggito al controllo del padrone. “In America lo sai che i coccodrilli vengon fuori dalla doccia”, cantava Samuele Bersani, non si sa però se valga lo stesso per Ladispoli.