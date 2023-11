Ladispoli, il leone fuggito dal circo gira per strada. Appello alla cittadinanza: restate in casa (video)

Sabato movimentato a Ladispoli, località sul litorale a nord di Roma, dove nel pomeriggio, un leone è fuggito dalla gabbia di un circo in viale Mediterraneo. Il felino è scappato in direzione di una canneto vicino a un centro abitato. Sul posto anche gli elicotteri per individuare l’animale oltra alla Polizia di Stato, i carabinieri con i forestali e la guardia di finanza che hanno cercando di catturare il leone.

La nota polemica degli animalisti: “Il leone di Ladispoli è uscito a prendere un po’ d’aria”

Durante la notte precedente alla fuga, gli attivisti della Lega Antivivisezione «hanno registrato pianti e lamenti strazianti». Il sindaco Alessandro Grando ha dichiarato di non poter vietare il circo: «Purtroppo non possiamo vietare ai circhi con animali di venire nella nostra città. Nel 2017 ci abbiamo provato ma abbiamo perso il ricorso al TAR e abbiamo anche dovuto risarcire le spese legali ai ricorrenti Finché non cambieranno le norme non potremo fare diversamente».

Il leone di Ladispoli, un anno

I commenti sui Social sul leone oscillano tra paura e sarcasmo: “Io abito proprio di fronte e lo stanno cercando ma non si trova” scrive spaventata Giorgia da Ladispoli. tra l’incredulità dei più e la rassicurazione di Giuseppe, che dice: “È vero perché stavamo andando per lo spettacolo delle 17,e non si farà”. “Poveri animali. Spero non lo trovino più e che possano finire questi squallidi spettacoli”, commenta Ester. “Trovata la soluzione per il sovrannumero dei cinghiali” rilancia Alvaro.

Nel dicembre 2022 si è sfiorata la tragedia al Circo Amedeo Orfei a Surbo, in provincia di Lecce dove il domatore Ivan Orfei, 31 anni, è stato aggredito da una tigre nel corso di un’esibizione. Grazie ai tempestivi soccorsi si è evitato il peggio. Il domatore è stato condotto da un automedica all’ospedale Vito Fazzi di Lecce dove è tuttora ricoverato. Indagini sono in corso. Il domatore ha riportato ferite al collo e a una gamba.

L’animale come si vede nel video girato da uno degli spettatori, ha azzannato al polpaccio Ivan Orfei che, in quel momento, si trovava di spalle. Una breve lotta tra i due in cui il grosso mammifero si è avventato sull’addestratore, provocandogli tre morsi all’altezza del collo e altre lesioni lungo tutto il polpaccio sinistro.