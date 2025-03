Commissione Covid, la verità brucia a Pd e M5S. Attacco di FdI: “La gestione di Conte è stata disastrosa”

Pandemia e polemiche

La Commissione d’inchiesta sulla pandemia da Covid-19 sta portando alla luce alcuni particolari sconcertanti sulla gestione dell’emergenza sanitaria che si è conclusa nell’anno 2022. Aspetti su cui si fa acceso il confronto tra maggioranza e opposizione, come accaduto ieri, quando la sinistra e i grillini hanno accusato il centrodestra di voler sollevare polveroni. La reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, è stata categorica: “Evidentemente il Pd e il M5s hanno ancora nostalgia del periodo più buio che abbiamo conosciuto di recente in Italia per la libertà d’espressione”, e lo dimostrano “tentando puntualmente di screditare gli auditi in commissione Covid ogni qual volta questi rappresentino una lettura critica delle misure politiche attuate durante la pandemia”.

“Il lockdown generalizzato e prolungato non solo è stato poco efficace nel contenere il Covid, ma ha anche provocato danni collaterali in termini economici, sociali, psicologici, educativi e scolastici”, ha rammentato in un comunicato stampa Alice Buonguerrieri, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Covid. “Questa teoria, sgradita ai fautori progressisti di politiche degne di un regime seppur validata da diversi esperti, è tornata in auge oggi grazie alla relazione dell’ing. Giovanni Di Palmo, esponente dell’associazione ‘Umanità e Ragione’, audito in commissione Covid in quanto esperto di analisi di dati”.

La senatrice Ylenia Zambito, capogruppo del Partito democratico in Commissione covid ha accusato Fratelli d’Italia “di voler trasformare la commissione d’inchiesta Covid in un circo” e che “non si possono continuare ad usare le aule parlamentari per una palese strumentalizzazione politica, mi auguro che dopo oggi si decida di fermare questo scempio”. Invece, Alfonso Colucci deputato del Movimento 5 stelle e membro della Commissione d’inchiesta sul covid ha definito l’audizione odierna come “uno dei punti più bassi del già discutibile percorso d’indagine” in una nota, parlando di una “esposizione di dati capziosi, con basi non attendibili e già più volte smentiti da diversi autorevoli organi scientifici”.

Buonguerrieri, FdI: “La gestione pandemica di Conte è stata un disastro”

“L’ingegner Di Palmo ha precisato che il lockdown localizzato e temporaneo, come del resto prevede il nuovo piano nazionale pandemico, può portare benefici nella lotta al virus”, ha proseguito Alice Buonguerrieri di FdI in una nota, “ma la formula draconiana ed estesa scelta dal governo Conte, invece, è stata un disastro”.

“Come un disastro, del resto, è stata la decisione di fondare le misure di contenimento nazionali su dati epidemiologici raccolti con criteri eterogenei nei diversi territori italiani” ha aggiunto la deputata: “Desidero pertanto esprimere solidarietà all’ing. Di Palmo, oggetto durante la sua audizione di continue interruzioni e di irriverenti commenti di sottofondo da parte di esponenti di Pd e M5s, i quali dimostrano così di temere come la peste chiunque metta in dubbio la pessima gestione del Covid da parte del governo Conte”. “La loro spocchia e il loro ostruzionismo non fermerà il lavoro della commissione d’inchiesta sul Covid”.

Bignami, FdI: “I tempi delle censure sono finiti”

“Vogliamo allora rivolgere ai colleghi di sinistra un messaggio chiaro” ha ricordato il deputato di FdI Galeazzo Bignami in una nota: “Con questo governo i tempi delle censure, degli anatemi nei confronti di chi osava contestare le restrizioni draconiane del governo Conte sono finiti”. “Fratelli d’Italia vuole dare voce a chiunque possa dare un contributo concreto e serio, senza discriminazioni”.