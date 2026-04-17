Antonio Semerari e il cognitivismo: la celebrazione di un maestro che ha fatto scuola in Italia

Domani la premiazione

La cerimonia a Roma. Ha contribuito a diffondere la cultura del cognitivismo in Italia insieme a Francesco Mancini

Sarà conferito domani ad Antonio Semerari il titolo di “Maestro del cognitivismo”. La cerimonia si terrà all’Hotel Quirinale di Roma alle 9,30. Per il grande psicopatologo pugliese un ambito riconoscimento che celebra 50 anni di una carriera prestigiosa.

La manifestazione

La manifestazione prevede una serie di interventi, tra i quali quello di Francesco Mancini, altro gigante della psicoterapia cognitiva. Semerari terrà la lectio magistralis sul tema: “La psicoterapia è una scienza?”. Interverranno diversi esponenti del cognitivismo.

Una vita all’insegna della ricerca

Nato a Martinafranca, figlio di Aldo, uno dei più grandi psicopatologi forensi italiani, Antonio Semerari ha contribuito, insieme a Giovanni Liotti, allo stesso Mancini, alla crescita del cognitivismo. E’ considerato un fine psicopatologo proprio per la capacità di discernere le situazioni cliniche. Tra i suoi libri,, La relazione terapeutica. Storia, teoria e problemi (2022): Un’analisi organica che esplora la relazione tra paziente e terapeuta come fattore comune a diverse terapie. Curare i casi complessi: La terapia metacognitiva interpersonale dei disturbi di personalità (2016): Scritto con A. Carcione e G. Nicolò, propone un modello integrato per il trattamento di pazienti con diagnosi multiple. Storia, teorie e tecniche della psicoterapia cognitiva (2000): Un’introduzione completa al cognitivismo clinico, dai pionieri ai modelli metacognitivi attuali.

Semerari ha anche esplorato il confine tra letteratura e clinica: Il delirio di Ivan. Psicopatologia dei Karamazov (2014) un’indagine sui personaggi di Dostoevskij letti attraverso la lente della moderna psicopatologia. L’amante degli ultimi fuochi: un’opera che rientra nella sua produzione di narrativa.

Ha curato volumi tematici come Ritiro sociale. Psicologia e clinica (2019) ed è autore di numerosi articoli scientifici su riviste internazionali riguardanti la valutazione delle funzioni metacognitive.

Un grande psicopatologo

Antonio Semerari è considerato una delle figure più autorevoli e influenti della psichiatria e della psicopatologia cognitiva contemporanea in Italia. È stato tra i primi a introdurre e diffondere il cognitivismo clinico in Italia, contribuendo a evolvere il modello oltre le sue origini puramente comportamentali. Ha fondato il Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma, un polo di ricerca d’eccellenza che ha sistematizzato lo studio dei “cicli interpersonali” e del processo terapeutico nei casi complessi.