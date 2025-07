L'incontro

Mattarella riceve le azzurre del calcio dopo gli europei: “Ci avete reso orgogliosi, grazie per quello che avete dato all’Italia”

Il presidente della Repubblica riceve le azzurre reduce dallo splendido risultato in Svizzera ed elogia il ruolo dello sport come emancipazione. Papa Leone gli fa gli auguri per il compleanno di ieri

Cronaca - di Gianni Giorgi - 24 Luglio 2025 alle 14:55

La Nazionale di calcio femminile è stata ricevuta al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la performance degli europei in Svizzera nel quale è stata sconfitta in semifinale dall’Inghilterra. Oltre alla squadra e all’allenatore Soncin, presenti il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, e quello della Figc, Gabriele Gravina. Mattarella: “Ero pronto a raggiungervi a Basilea” “Ringrazio e faccio i complimenti alle ragazze, che hanno svolto uno splendido Europeo e hanno reso onore alla bandiera e all’Italia. Lo sport incoraggia ragazzi, ragazze, bambini e bambine a intraprendere l’attività. Lo sport rafforza e consolida la vita sociale e i risultati. Grazie e auguri per il futuro”, ha detto il capo dello Stato. Leggi anche L'Italia che vince nel calcio: la nazionale femminile dà una lezione ai "maschietti milionari e viziati"

L’Italia che vince e quella che sprofonda nella vergogna. Tennis e Calcio, le due facce (molto diverse) dello sport italiano Mattarella ha ricordato “la successione e la quantità dei numerosi episodi sfortunati della semifinale” e ha confidato che aveva “predisposto tutto per raggiungervi a Basilea” ma, ha aggiunto “non dobbiamo, non dovete farvi catturare da questo aspetto perché voi il vostro trofeo lo avete conquistato. Le vostre medaglie le avete ottenute. Perché avete da un lato scritto una bellissima pagina di sport ma avete anche presentato prestazioni di alto livello” e “soprattutto avete mandato un messaggio alla società del nostro Paese“. “Importante il ruolo delle donne” Mattarella, ricordando il precedente incontro di sei anni fa dopo i mondiali e il riferimento all’articolo 3 della Costituzione, ha osservato ancora che “dalla preistoria è sempre stato più difficile per le donne ogni cosa, si sta superando fortunatamente questa condizione ma c’è ancora strada da fare” e “lo sport serve anche a questo, far vedere come si esprimono i talenti, come ci si impegna stimolando bambini e ragazzi a fare sport per migliorare la condizione delle relazioni sociali. Lo sport con i valori che esprime e a cui si ispira rafforza, consolida la vita sociale”. Gli auguri di Papa Leone al Capo dello Stato Intanto, Papa Leone XIV ha inviato un messaggio di auguri al presidente della Repubblica, il giorno dopo il suo compleanno. “Condivido la letizia di questa fausta ricorrenza con quanti le sono vicini e l’accompagnano con affetto e gratitudine per il suo esemplare ed instancabile servizio alla causa della pace e della concordia tra i popoli”, scrive il Pontefice, estendendo la sua benedizione a tutto il popolo italiano.