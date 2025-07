“Buon compleanno, presidente”: Mattarella compie gli anni. Gli auguri di Meloni: «Profonda gratitudine dall’Italia»

Candeline al Colle

Il Capo dello Stato compie 84 anni e riceve gli auguri delle massime cariche istituzionali e politiche del Paese. La Russa: "Autorevolezza, equilibrio e rigore lo hanno sempre contraddistinto in questi anni divenendo punto di riferimento saldo per le istituzioni e i cittadini"

Sergio Mattarella compie oggi 84 anni. Il Capo dello Stato più longevo in termini di durata dell’incarico, 10 anni e sei mesi, ha ricevuto gli auguri del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e di tutte le massima autorità istituzionali e politiche.

Gli auguri di Giorgia Meloni

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha telefonato al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , per rivolgergli i più sentiti auguri di buon compleanno, a nome suo personale e dell’intero governo. Così una nota di Palazzo Chigi, nella quale viene precisato che il presidente Meloni “ha sottolineato i sentimenti di profonda stima e gratitudine che le Istituzioni e i cittadini italiani nutrono nei confronti del Capo dello Stato”.

I messaggi di La Russa e Fontana

“A nome mio e del Senato della Repubblica, rivolgo al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , gli auguri sinceri di buon compleanno. Autorevolezza, equilibrio e rigore lo hanno sempre contraddistinto in questi anni divenendo punto di riferimento saldo per le istituzioni e i cittadini. In questo giorno speciale, giunga a lui La mia gratitudine per il suo importante operato”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa , sui social.

“Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella giungano, a nome mio e della Camera dei deputati, i più sentiti auguri di buon compleanno, accompagnati da un sincero ringraziamento per il costante e alto servizio reso al Paese. Il suo impegno, che ha attraversato e sta attraversando momenti di grande complessità, è punto di riferimento e guida nell’affrontare le difficili sfide che questi tempi impongono e nella costante ricerca del dialogo e della pace”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Auguri a attestati di stima al presidente da parte di tutte le forze politiche.

Mattarella: una vita segnata dal dolore

Palermitano, Sergio Mattarella è figlio di Bernardo, potente deputato democristiano del primo dopoguerra. La sua vita è stata segnata dalla tragedia dell’assassinio del fratello Piersanti, presidente della Regione Sicilia, ucciso dalla mafia nel 1980. Più volte ministro nella prima Repubblica, esponente della sinistra di base, è stato giudice costituzionale. Vedovo, ha tre figli. Nel 2015 è stato eletto al Quirinale e rieletto sette anni dopo, superando il predecessore Giorgio Napolitano come tempo di permanenza nella massima istituzione della Repubblica.