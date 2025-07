La strage di Norimberga: uccisi 12 babbuini. “Non c’era spazio per tutti”. La rabbia degli animalisti (video)

La denuncia

Uno zoo tedesco ha soppresso 12 babbuini sani a causa della mancanza di spazio nella struttura, scatenando le proteste degli attivisti per i diritti degli animali. Ad ammetterlo è stesso lo stesso zoo di Norimberga, nel sud della Germania, che ha confermato di aver ucciso le scimmie a causa del “sovraffollamento” del recinto, che avrebbe portato a diversi conflitti tra i babbuini e conseguenti ferite.

I babbuini dello zoo di Norimberga uccisi per mancanza di spazio

“Non era possibile dare via gli animali o reintrodurli in natura. Purtroppo neanche i tentativi di contraccezione femminile sugli animali hanno funzionato”, ha dichiarato il direttore dello zoo, Dag Encke. Il recinto era stato progettato per ospitare 25 babbuini adulti con i propri i cuccioli ma, all’ultimo conteggio, vi erano più di 40 esemplari. Alcuni animalisti, poi arrestati dalla Polizia tedesca, sono riusciti a entrare nello zoo e ad “incollarsi” al suolo per protestare contro l’uccisione degli animali. Alcune organizzazioni per i diritti degli animali hanno annunciato l’avvio di un procedimento legale contro lo zoo. ”Ciò che temevamo si è concretizzato: animali sani sono morti perché uno zoo li ha allevati in modo irresponsabile per decenni e non è riuscito a sviluppare soluzioni sostenibili”, sostiene l’associazione Pro Wildlife. ”A nostro avviso, questa uccisione era evitabile e illegale”. I gruppi animalisti temono che l’uccisione dei babbuini possa creare un precedente pericoloso. L’Associazione tedesca per il benessere degli animali ha affermato che ‘‘la responsabilità per gli animali allevati e trattenuti negli zoo non finisce quando diventa ‘scomoda in termini di spazio‘, finanze oppure organizzazione”.

video

Laura Zodrow, portavoce del gruppo Pro Wildlife, ha dichiarato in un comunicato che “questa uccisione era evitabile e, dal nostro punto di vista, è illegale”. La popolazione di babbuini della Guinea dello zoo era cresciuta fino a 43 esemplari ed era troppo grande per una casa aperta nel 2009 per 25 animali più i loro piccoli, il che ha portato a ulteriori conflitti tra gli animali.