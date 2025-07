La figuraccia di Parenzo a “La zanzara show” a teatro: ha chiamato “cinese” una donna che non lo era

Critiche dal pubblico

Figuraccia di David Parenzo durante lo spettacolo del tour “La zanzara show” a Marina di Pietrasanta nel lucchese, al teatro a cielo aperto “La Versiliana”. Dal palco era stata appena suonata una canzone satirica intitolata “Massaggio romantico” dell’artista Ruggero de I Timidi, con riferimento ai centri massaggi cinesi e ai luoghi comuni su questi locali. Il conduttore de “L’aria che tira” è sceso dal palco su cui era presente anche Giuseppe Cruciani, dopo aver notato la presenza di una signora asiatica nel pubblico. Armato di perbenismo e scarsa ironia, Parenzo ha annunciato “Ho visto una signora cinese tra il pubblico, le voglio chiedere se abbia apprezzato la canzone”. La risposta della donna, però, l’ha spiazzato: “Io non sono cinese”. Il giornalista è salito nuovamente sul palco agitando le braccia e cercando di giustificarsi, ma dal pubblico è partito un immediato coro di critiche: “Che figura”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vera s.r.l. (@vera__srl)

La figuraccia di Parenzo: chiama “cinese” una signora asiatica, ma lei non lo è

“Chi di spada ferisce, di spada perisce”, recita un vecchio detto. Parenzo, sempre molto attento al politicamente corretto e al pericolo del “razzismo in agguato” ha finalmente fatto i conti con il moralismo. Una gaffe può capitare a tutti, ma pronunciata da lui ha fatto grande scalpore, viste le usuali performance in cui cerca di mantenere un tono serio verso i temi ironici. Ebbene, neppure il collega Cruciani l’ha risparmiato, tanto che dopo l’intervento “stonato” del conduttore ha tuonato: “Che figura di m*”. Forse, la prossima volta, Parenzo ci penserà sopra due volte prima di biasimare il prossimo per un’uscita ironica e sopra le righe con la scusa del rispetto universale.