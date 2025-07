Icardi-Wanda Nara, il duello infinito. Il calciatore accusa l’ex moglie di revenge porn: “Ha diffuso un video intimo online”

Continua la querelle

L'ex centravanti di Inter e Sampdoria, oggi in Turchia, ha dato mandato ai suoi legali di agire contro la fotomodella da cui si è separato lo scorso anno

Mauro Icardi ha dato mandato ai suoi legali italiani Raffaele Rigitano, Valeria De Vellis e Salvatore Pino per iniziare ”tutte le azioni necessarie” a combattere penalmente quella che definisce una grave condotta di revenge porn della quale sostiene di essere stato vittima da parte della ex moglie, Wanda Nara. I due, la cui separazione è stata dichiarata nei mesi scorsi dal Tribunale di Milano, sono al centro di una dura battaglia legale.

Icardi contro Wanda Nara: una lunga guerra dei Roses

Mauro Icardi, 32 anni, ex attaccante dell’Inter ora al Galatasaray (dove guadagna dieci milioni l’anno), è stato uno dei più forti centravanti del mondo. La sua relazione con Wanda Nara ebbe inizio ufficialmente nel 2014. Icardi era amico di Maxi Lopez, marito di Wanda, e da quella frequentazione nacque un amore discusso e anche contestato dai suoi colleghi. Al punto che, fu Lionel Messi a non farlo convocare in nazionale perché artefice del “tradimento” nei confronti di Lopez.

Wanda ha diffuso un video intimo?

Icardi ha appreso ”con sconcerto – dicono i suoi legali – che un suo video intimo, condiviso in maniera riservata ed esclusiva con la moglie all’epoca della loro relazione coniugale, sarebbe stato diffuso online con l’obiettivo di diffamare lui e di turbare il rapporto con l’attuale compagna Eugenia Suarez”. Il calciatore afferma inoltre che, dopo quella che considera un’indebita sottrazione delle figlie minori (per la quale Wanda Nara è stata denunciata alla Procura di Milano lo scorso anno), si trova ora a subire ”una nuova offesa” alla quale intende reagire ”in tutte le sedi competenti”.

Dal matrimonio con Wanda Solange Nara Colosimo, detta Wanda Nara, sono nate due bambine, una nel 2015 e l’altra l’anno dopo. La coppia si è separata il 2024, ma la strada verso un divorzio consensuale sembra oggi impossibile, anche alla luce delle nuove accuse che l’ex centravanti interista ha rivolto alla ex moglie.