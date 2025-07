Giubileo, in arrivo un milione di giovani a Roma da tutto il mondo. Esposta la salma di Piergiorgio Frassati

Il clou il 3 agosto dal Papa

La macchina organizzativa prevede la distribuzione di cinque milioni di bottiglie d'acqua. Omaggio al Beato torinese che il 7 settembre diventerà Santo

Per il Giubileo stanno arrivando un milione di giovani, dall’Italia e da tutto il mondo, a Roma. La settimana cruciale è quella che si aprirà il 28 luglio e si concluderà con la grande celebrazione di domenica 3 agosto alla presenza del Papa.

Il giubileo dei giovani

Si compirà anche a piedi camminando secondo lo stile classico del pellegrinaggio, oppure pedalando in bicicletta, in un’altra versione green e dinamica, la massiccia “invasione” pacifica di circa un milione di giovani attesi a Roma per prendere parte al loro maxi raduno giubilare che si dispiegherà dal 28 luglio al 3 agosto tra piazza San Pietro, il Circo Massimo, piazza del Popolo e Tor Vergata.

“I giovani non si recano a Roma come turisti, ma come pellegrini con un desiderio interiore di speranza: per la propria vita, per la Chiesa e per il nostro mondo”, ha spiegato Matthias Linus Möller, membro della Pastorale per l’infanzia e la gioventù della Conferenza episcopale austriaca.

San Giorgio Frassati

Le iniziative parallele ai momenti più squisitamente giubilari sono tantissime: domani sera, 25 luglio, a Roma per volere del Vicariato, arriveranno anche le spoglie del beato Pier Giorgio Frassati, ormai Santo. Per la prima volta il giovane torinese, il cui corpo incorrotto riposa dal 1990 nel Duomo di Torino, sarà venerato nella Capitale, nella basilica di Santa Maria sopra Minerva. La traslazione della reliquia rappresenta un pellegrinaggio straordinario, in preparazione alla canonizzazione di Frassati il 7 settembre, quando Papa Leone XIV proporrà il “giovane delle Beatitudini” quale modello di carità e giustizia sociale insieme all’altro prossimo santo, Carlo Acutis. Intanto, procede a pieno ritmo la macchina organizzativa.

La macchina organizzativa: 5 milioni di bottiglie d’acqua

Tra due fine settimana saranno impegnati 7.700 persone tra volontari e steward dentro Tor Vergata, nei nodi di scambio del trasporto e sui tre percorsi pedonali dedicati ai pellegrini. Nel dettaglio, si tratterà di 3mila volontari di protezione civile, 3 mila steward, 1.200 operatori che indirizzeranno e supporteranno i fedeli nelle attività di cambio da un mezzo all’altro per arrivare alla meta finale. Cinque milioni di bottiglie d’acqua sono state preparate per i ragazzi che arriveranno.