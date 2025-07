Giubileo dei Giovani, in 70mila domani a San Pietro. E spunta il ‘Bignami’ della confessione facile

Anno Santo

San Pietro cuore del mondo. Ieri è iniziata l’accoglienza di oltre 100.000 giovani provenienti da tutto il mondo per la Santa Messa di apertura del Giubileo dei Giovani, l’evento più atteso dell’Anno Santo, che si è aperto con la celebrazione presieduta da monsignore Rino Fisichella, incaricato dell’organizzazione del Giubileo 2025. Per permettere una piena partecipazione anche a chi non trova posto in Piazza San Pietro, sono stati allestiti maxischermi lungo via della Conciliazione.

Giubileo dei Giovani, sabato e domenica il clou a Tor Vergata

Oggi si prosegue in vista del clou di sabato 2 agosto e domenica 3 a Tor Vergata con Papa Leone XIV che arriverà in elicottero. Sono attesi circa 70mila ragazzi e ragazze italiani per domani sera alle 19. Saranno accolti dal presidente della Cei, Matteo Zuppi, che guiderà un momento di preghiera. I giovani arrivano da tutte le Diocesi, fanno parte di movimenti, associazioni e istituti religiosi. Ad accompagnarli saranno 120 Vescovi insieme a sacerdoti, religiose e religiosi, educatori e animatori.

Attesi in 70mila domani a San Pietro

Oggi e domani i ragazzi si ritroveranno in 12 chiese di Roma per riflettere e confrontarsi su una delle “12 parole per dire speranza”, insieme a testimoni e Vescovi. A San Francesco Saverio alla Garbatella, si parlerà di “coraggio”, a San Gregorio VII di “soglia”, a San Filippo Neri in Eurosia di “riscatto”, a Santa Croce in Gerusalemme di “abito”, a Santa Maria in Vallicella di “responsabilità”, alla Natività di Nostro Signore Gesù Cristo di “coscienza”, a Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di “senso e consenso”, al Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio di “scoperta”, a San Pietro in Vincoli di “promessa”, a Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola di “popolo”, a San Giuseppe al Trionfale di “gioia piena”, a Ognissanti di “abbraccio”. San Giovanni Battista dei Fiorentini ospiterà le attività per le persone con disabilità: tutti gli eventi saranno accessibili nella bn lingua dei segni.

Il 1° agosto al Circo Massimo con mille sacerdoti

Il 1 agosto – al Circo Massimo – mille sacerdoti per tutto il giorno saranno a disposizione dei giovani a Roma per il loro Giubileo per la giornata penitenziale. L’ascolto delle confessioni avverrà attraverso 200 postazioni, divise per lingua. In occasione della giornata della penitenza è stato stampato un ‘Bignami’ della confessione che sarà distribuito in diecimila copie. Il volume, distribuito da Youcat, è pensato come strumento di approfondimento sul sacramento della riconciliazione, con l’obiettivo di offrire ai giovani un accesso comprensibile e concreto a questo aspetto della vita cristiana. La nuova edizione include un esame di coscienza rivisitato, spiegazioni semplici sul significato della confessione e preghiere utili.