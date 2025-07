Elly a pezzi: specula persino su via D’Amelio per attaccare Meloni. FdI: tipico cinismo della sinistra

La scivolata della Schlein

Neanche l’anniversario di via D’Amelio riesce a fornire un momento di riflessione che vada oltre gli slogan e le speculazioni politiche: povera sinistra, ridotta alle frasi da centro sociale di Elly Schlein. La segretaria Pd, in un’intervista a Repubblica attacca il governo e la sua premier, in occasione di una ricorrenza che meritava un approccio responsabile e non frasi fatte da comizietto di piazza.

Bignami: “La sinistra è caduta in basso”

Non a caso, Fratelli d’Italia si fa sentire con frasi nette scandite dal suo capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami: «Elly Schlein invece di commemorare Borsellino, sfrutta la ricorrenza dell’attentato in cui sono tragicamente scomparsi lo stesso giudice e gli uomini della sua scorta per attaccare il governo e Giorgia Meloni con accuse farneticanti», dice il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia.

«Ancora una volta – prosegue Bignami – la segretaria del Pd dimostra la sua bassissima caratura politica e il tipico cinismo della sinistra di provare a speculare pure sui momenti più importanti e drammatici della nostra Nazione. Dispiace vedere la sinistra italiana ridotta moralmente e politicamente così in basso».

L’intervista di Elly Schlein a ‘Repubblica’ su via D’Amelio

Nel colloquio con Giovanna Vitale di Repubblica Elly Schlein ha parlato delle stragi di Capaci e via D’Amelio attingendo ai vaghi ricordi di una bambina di 7 anni. Ma ha perso un’occasione grossa per dare un segnale di credibilità agli italiani. Ha infatti cavalcato la ricorrenza per sparare a palle incatenate contro l’esecutivo. Prima la premessa che tra governo e magistratura c’è «un conflitto grave perché indebolisce i cardini della nostra democrazia». Poi l’invettiva: «L’attacco alla magistratura è una costante di questo governo che ha bisogno di un nemico al giorno per nascondere i suoi fallimenti, l’incapacità di affrontare i problemi concreti degli italiani a partire dal caro vita, dai salari più bassi d’Europa, dalle liste d’attesa negli ospedali cosi lunghe che milioni di persone rinunciano a curarsi», ha aggiunto la Schlein. Che ha tuonato: «Cercano lo scontro con i giudici per distrarre gli italiani da tutto quel che nel Paese non va. E per loro precise responsabilità».

Elly al delirio, per la segretaria dem la destra non rispetta la legge

E ancora sullo scontro sulla Open Arms, la posizione è c0mpletamente appiattita con le toghe, con la semplificazione più demagogica. Dato che la Procura di Palermo è la più esposta contro la criminalità organizzata, il pool di magistrati «va sostenuto nel suo lavoro e invece non solo Nordio ma pure Meloni aggrediscono con violenza inaudita».

Per poi avventurarsi in lezioni di storia della politica. «Quando mai si è visto che una presidente del Consiglio si mette a commentare l’impugnazione di una sentenza. Un’interferenza senza precedenti». Dulcis in fundo per Elly, il parallelo da bar sport. Visto che gli esponenti del governo «sono in buona compagnia», perché «anche Trump e Orbán stanno facendo di tutto per rendere la magistratura meno indipendente. Questa è una destra che non accetta che la legge è uguale per tutti, anche per loro». Un parallelo ridicolo, che ridicolizza solo chi lo tratteggia.