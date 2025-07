Passi e cuori per Paolo Borsellino. Nel nome di quel contrattacco che è una promessa di vittoria

Silenzio e fuoco. Si apre così, in piazza Vittorio Veneto a Palermo, la fiaccolata per Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta in occasione dei 33 anni dalla terribile strage mafiosa di via D’Amelio. Un appuntamento reso sacro dalla costanza e dalla volontà di tutti i membri del Comitato organizzatore che ha reso questa fiaccolata la più grande mobilitazione antimafia in terra sicula. Migliaia di cittadini comuni, militanti e rappresentanti delle istituzioni, ogni anno, ripercorrono le orme degli studenti del Fronte della Gioventù che nell’ottobre del 1992, a pochi mesi dai fatti, scesero in piazza sfidando il clima di paura che aleggiava sopra la città, portando con sé solo coraggio, non poca spregiudicatezza e uno striscione: “Meglio un giorno da Borsellino che cento anni da Ciancimino”.

Gli organizzatori, Forum XIX luglio e Comunità ’92 , non hanno bisogno di chiedere il Silenzio durante il percorso: ogni cittadino sa già dentro di sé che ogni parola sarebbe superflua. Le parole gettano un soffio troppo gelido sul calore delle azioni, direbbe Macbeth. Passi e cuori , non serve altro per connettersi con chi, nel pieno svolgimento del proprio dovere, ha donato la vita nel combattere chi non ha mai fatto e voluto il bene di Palermo, della Sicilia, dell’Italia.

Il quartiere si ferma. Attività e passanti ossequiano le persone in marcia, ognuna con in mano una goccia di sole. Il Fuoco delle fiaccole è il rumore più forte che sentirete stasera, sembrano dire i partecipanti assorti e concentrati nel rendere il dovuto tributo. Il Fuoco, elemento chiave per i popoli (indo)europei, è l’altro elemento della dicotomia che ci accompagnerà fino al luogo del martirio in via D’Amelio, apice e termine della commemorazione, che poi troppo commemorazione non è. Si percepisce distintamente che i partecipanti non sono qui solo al fine di ricordare. Certo, la memoria è parte fondante del processo, ma non è quello che muove gli animi.

Non siamo di fronte a dei custodi, statici e passivi, con l’esclusivo compito di tramandare. Siamo di fronte ad un contrattacco attivo e mosso dalla volontà di costruzione, rinnovamento e rinascita. Questa marcia di circa duemila persone è la prova che la mafia va combattuta e che di mafia si deve parlare, si deve parlare di come è nata, di come si è radicata, e poi di come è ritornata nuovamente in Italia e di come si è insinuata dei gangli di una Nazione, seducendo alcuni e terrorizzando i più. E consegnando involontariamente alla storia uomini che, distinguendosi per coraggio e abnegazione, a costo della propria sicurezza, l’hanno combattuta con tutte le forze.