È morta Claudia Adamo, responsabile Rai Meteo. Nell’ultimo post social un implicito messaggio di addio (video)

Aveva 51 anni

«Ho smesso di aspettare di essere immortale»: nell’ultimo post social del giugno scorso, Claudia Adamo, morta oggi a 51 anni, aveva lanciato il suo messaggio in codice dedicato a chi era a conoscenza delle sue delicatissime condizioni di salute.

La responsabile di Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità, volto noto al pubblico televisivo anche per il suo precedente impegno per Sky Meteo 24, è morta dopo una lunga malattia. Ha postato come ultimo messaggio le immagini da Aci Trezza, in Sicilia, con una canzone di Jovanotti come colonna sonora, Occhi a cuore, che cita appunto la mortalità.

Claudia Adamo era un volto noto e amato da anni dai telespettatori. Romana d’origine, figlia d’arte (il padre Luciano era stato ufficiale dell’Aeronautica, anche lui meteorologo, era a Rai2 negli anni ’90), Adamo si era laureata in Fisica dell’atmosfera all’università di Tor Vergata e aveva conseguito il dottorato di ricerca all’università di Ferrara. Aveva collaborato con diversi enti di ricerca, dall’Istituto di scienza dell’atmosfera e del clima del Cnr alla Nasa, nonché con Legambiente sull’impatto dei cambiamenti climatici sul nostro territorio.

Nelle motivazioni del Premio Scudo Chianciano Terme 2023, erano racchiuse tutte le qualità della divulgatrice Rai. «Claudia Adamo è il simbolo di questa nuova missione del meteorologo,