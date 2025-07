Disastro aereo in Russia: il volo scompare dai radar, poi viene ritrovato in fiamme. Nessun superstite tra gli oltre 40 passeggeri (video)

Antonov-24

È stato ritrovato in fiamme l’aereo russo di tipologia Antonov-24 che era scomparso dai radar nella regione di Amour, nell’estremo oriente russo: nel velivolo viaggiavano più di 40 persone. “Stando al direttore dell’aeroporto di Tynda, l’aereo ha preso fuoco al momento dell’impatto e l’equipaggio di un elicottero Mi-8 in volo sull’area non ha individuato segnali di superstiti”, ha spiegato la Tass, citando un comunicato del centro regionale della protezione civile. Fonti dei servizi d’emergenza hanno spiegato che le “prime informazioni indicano che non ci sono superstiti” e che “gli elicotteri dei soccorsi non sono riusciti a toccare terra sul luogo dell’incidente a causa delle condizioni del terreno”. Non a caso, l’agenzia di stampa russa ha evidenziato che l’intera zona fosse avvolta dalle fiamme. A confermare la notizia è stato il governatore di Amour, Vasili Orlov: secondo la sua testimonianza, l’aereo era in volo tra le località di Blagovechtchensk e Tynda.

Aereo russo scompare e viene ritrovato in fiamme: nessun superstite

L’aereo russo è stato ritrovato grazie all’intervento di un elicottero Mi-8 della Rosaviatsiya, l’autorità russa per l’aviazione civile, che è riuscita a reperire la fusoliera in fiamme durante il pattugliamento. Secondo i servizi d’emergenza, a bordo dell’An-24 dell’Angara Airlines c’erano 40 passeggeri, tra cui due bambini e sei membri dell’equipaggio. Il governatore russo Orlov ha dato un resoconto diverso: secondo lui a bordo c’erano 43 passeggeri, compresi cinque bambini. Stando alla ricostruzione della Tass, il velivolo ha perso i contatti radio intorno alle 13 locali: era diretto a Tynda e la tragedia sarebbe avvenuta durante la fase di avvicinamento all’aeroporto.