Conte incredibile e imbarazzante: vuole la guerra commerciale con gli Usa, ma nel 2019 diceva il contrario. Un video lo inchioda

"Il re dei trasformsti"

Coerenza questa sconosciuta. La pagina Fb di FdI sblocca un ricordo: nel 2019, precisamente l'8 ottobre, da primo ministro il leader del P5S parlava di dazi rivendicando il dialogo con gli Usa. Oggi al contrario rivendica una guerra commerciale solo per attaccare Meloni

Incredibile e imbarazzante. Giuseppe Conte è il re dei trasformisti. Primatista assoluto. Oggi chiama alla guerra commerciale con gli Stati Uniti con toni barricaderi; ieri, da primo ministro, affermava l’esatto contrario. Ma un po’ di pudore no? Fratelli d’Italia nella sua pagine Fb sblocca un ricordo. Intervistato all’indomani del trattato sui dazi alla domanda: “Sarebbe stato meglio scatenare una guerra commerciale con gli Stati Uniti?”, il leader del M5S risponde: “Doveva minacciarla una guerra commerciale. Così si fa un negoziato con chi usa queste armi”, replicando che l’unica maniera, secondo lui, di proteggere l’Italia e l’Europa era quella di andare allo scontro, come se non fosse un domani.

Conte double face

Peccato che nel 2019, precisamente l’8 ottobre, da primo ministro affermava l’esatto l’opposto. Imbarazzante. I video stanno lì a dimostrarlo, del resto. Giuseppi è sempre Giuseppi. Sempre in tema di dazi (perché i dazi ci sono sempre stati) parlava di un negoziato che deve “tendere ad evitare una spirale di guerra commerciale che sarebbe deleteria per tutti”. Ecco come cambiava la sua tattica negoziale: “Dobbiamo evitare misure che rischiano incidere sul made in Italy. E lo dobbiamo fare nel quadro di una interlocuzione con gli alleati americani. In sinergia con l’Unione europea. Perchè si tratta di un negoziato bilaterale con Washington e deve tener conto del sistema europeo che deve tendere ad per evitare una spirale di guerra commerciale che sarebbe deleteria per tutti”. Che dire di questa spudoratezza con cui oggi critica Ursula von der Leyen e Meloni proprio di non avere scatenato una guerra commerciare che ieri diceva di volere evitare come la peste? Siamo in presenza della stessa persona? Sì.

“Conte cambia idea con la stessa facilità con cui cambia alleati, programmi, posizioni politiche”, è la chiosa sulla pagina Fb di FdI. “La coerenza non lo sfiora: anche nelle fasi più delicate per la Nazione, preferisce la propaganda.

