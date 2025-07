Comunità estive per bambini e anziani, Rampelli e Mennuni presentano la legge a misura di famiglia (video)

Welfare estivo

Chiamatelo welfare estivo. Presentato alla stampa, alla sala Nassiryia del Senato, il disegno di legge per l’istituzione di comunità estive per ragazzi e anziani a ‘misura’ di famiglia. Il provvedimento, prima firmataria Lavinia Mennuni di Fratelli d’Italia, è stato illustrato alla presenza del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Al tavolo della conferenza, moderata da Annalisa Terranova, anche Antonio Affinita, direttore generale del Moige, Angelica Krystle Donati, presidente Ance Giovani, Raffaella Seghetti, presidente Aidia, Gaia Caramazza, presidente sezione Roma Fidapa.

Senato, FdI presenta la proposta di legge sulle comunità estive

“Una delle grandi emergenze, nell’ambito di quello che è un pacchetto famiglia generale che si sta attivando nel governo, è ovviamente attenzionare il periodo estivo, perché è un periodo particolarmente complesso per le famiglie”. Così Mennuni, componente della Bicamerale Infanzia e Adolescenza, illustrando la filosofia della proposta di legge. “Si deve garantire anche ai bambini delle famiglie più disagiate di poter fruire di un periodo salubre durante l’estate. Così come abbiamo grandi fragilità a livello di popolazione anziana, con molte persone in residenze per anziani in zone disagiate delle grandi città. Ed è per questo che con un nutrito gruppo di senatori, siamo in tutto 25, proponiamo di realizzare una serie di interventi strutturali”.

Mennuni: recuperare edifici fatiscenti a fini sociali

Al primo posto si propone di rigenerare edifici fatiscenti pubblici per fini sociali. “Ve ne sono moltissimi in zone di grandissimo pregio ambientale, solo a Roma ve n’è uno bellissimo a Ostia”. In questa ottica è importante il partenariato pubblico-privato, fondamentale in quest’epoca. “Sono contenta che a questa presentazione siano state presenti le categorie professionali e imprenditoriali. Così come importante è la gestione indiretta di spazi verdi delle nostre scuole, che durante il periodo estivo sono chiuse ma possono essere affidate temporaneamente a dei privati. Che, con personale qualificato e sicuramente più ‘fresco’ degli insegnanti che hanno dovuto lavorare tutto l’anno, possono accudire i nostri bambini in estate. Quindi: attenzione agli anziani, attenzione ai bambini più fragili d’Italia”.

Rampelli: famiglie e natalità in cima all’agenda di governo

Particolarmente soddisfatto della proposta il vicepresidente della Camera, che da consigliere municipale del Msi molti anni fa fece una proposta analoga per la Capitale. “Oggi fortunatamente l’Italia ha un governo che fa del sostegno alle famiglie e del rilancio della natalità un suo cavallo di battaglia. È una predisposizione che viene da lontano, che ha sempre albergato nelle scelte della destra italiana”, sottolinea Rampelli. “Quando ero consigliere di circoscrizione a Roma, notando la difficoltà del Comune a finanziare centri ricreativi estivi, proposi di creare dei centri a gestione indiretta. Una formula che permetteva di offrire strutture disponibili contando su enti del terzo settore per la gestione. Vincolando i costi in modo da mantenerli bassi e con una limitata possibilità di lucro”. Non solo. ma l’attuale progetto permette di riutilizzare strutture pubbliche che sono state abbandonate, anche di pregio, di architettura industriale o razionalista, anche le vecchie “colonie estive” in disuso. “Per il rilancio della natalità – conclude Rampelli – è fondamentale un’opera culturale di ampio respiro. Ma non può avvenire nulla di tutto ciò senza un welfare che costruisca uno Stato alleato delle famiglie”.