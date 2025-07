Arianna Meloni: “Acquaroli ha le mani pulite e vincerà. Ricci? Non ci interessa, è un problema della sinistra”

L'intervento a Senigallia

La responsabile della segreteria politica esalta il lavoro del governatore uscente e si dice fiduciosa sulla vittoria nelle Marche

Arianna Meloni lancia l‘endorsement a Francesco Acquaroli dal palco dell’evento di FdI a Senigallia, si dice fiduciosa nella vittoria alle regionali e conferma l’ancoraggio del partito ai territori.

Arianna Meloni: “Acquaroli è la buona politica”

“Francesco lo conosco da qualche decennio, è persona che rappresenta la buona politica, la politica del fare, delle idee che diventano azioni, onesta, coraggiosa che non si vende, che ha le mani pulite e le scarpe sporche di fango”. Così Arianna Meloni introducendo dal palco di Senigallia l’intervento del presidente della Regione Francesco Acquaroli.

“Fdi è il partito del radicamento, che mantiene il contatto con i territori, le categorie, la società civile, le nostre politiche partono dal basso e sono elaborate con il confronto”, ha aggiunto la responsabile del tesseramento e della segreteria politica del partito.

“Francesco come Giorgia. Ricci? Un problema della sinistra “

“Acquaroli rappresenta nelle Marche quello che Giorgia ha rappresentato per l’Italia. Questa era una regione che era diventata la periferia dell’Italia, quasi dimenticata dopo i governi di sinistra. Il buongoverno di Francesco Acquaroli ha portato la regione a crescere. Ha prima aggiustato i conti per tutta quella politica fatta per la mattina dopo, per le future generazioni, ha investito sulle piccole e medie imprese, è stato al fianco dei deboli, ha reso la sanità più efficiente”, ha aggiunto Arianna Meloni.

Su Matteo Ricci, la Meloni ha detto che, “Ricci è un problema del Pd e dei Cinquestelle: noi siamo qui per Acquaroli e per le Marche. Per noi contano solo i risultati ottenuti in questi cinque anni”.

“Giorgia su Time? Orgoglio per l’Italia”

“Quando ho visto Giorgia sulla copertina del Time mi sono emozionata: perché quella era non solo mia sorella, non era solo Giorgia Meloni, ma era l’Italia che è tornata grande al pari delle grandi potenze mondiali” ha aggiunto Arianna Meloni.