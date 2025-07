Al via “Spazio made in Italy” a Senigallia. Urso: “La prima città degli astronauti sulla Luna sarà italiana”. Segui la diretta

Politica e società a confronto

Si è aperta la due giorni promossa dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia. Domani le conclusioni con l'intervista al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli

Politica e società a confronto. Al via a Senigallia la due giorni promossa dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia in collaborazione con l’Ufficio studi di FdI “Spazio Made in Italy”. Tanti gli ospiti, ministri, deputati, esponenti della società civile che si susseguono nel corso dell’evento in svolgimento nelle Marche, a pochi mesi dal voto regionale che vede in pista il governatore di Fratelli d’Italia, Francesco Acquaroli.

Al via la due giorni “Spazio Made in Italy” a Senigallia

Due giornate per valorizzare le eccellenze italiane e affrontare temi chiave per l’impresa, il lavoro e i territori: dall’agroalimentare alla moda, dalle aree interne alla fiscalità. “Con il modulo Mph, l’Italia realizzerà la prima vera casa per la permanenza degli astronauti sulla Luna. Un habitat mobile, dedicato alla ricerca scientifica e all’esplorazione. Questo è il risultato di una visione politica chiara: fare dell’Italia una potenza spaziale”. Così dal palco di Senigallia il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a seguito della firma del contratto tra Thales Alenia Space – joint venture tra Thales e Leonardo – e l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) per lo sviluppo della fase di progettazione preliminare di Mph.

Urso: sarà italiana la prima casa degli astronauti sulla luna

Inevitabile un lungo passaggio sul dossier ex Ilva. “Il documento dell’assemblea dei sindacati operai ex Ilva di Taranto concorda sul piano di de-carbonizzazione nella continuità produttiva e occupazionale”. Così Urso che ha sottolineato come riuscire a collocare esigenze di lavoro e d’impresa sia “la sfida più grande che abbiamo, coniugare ambiente e impresa, lavoro e impresa, laddove c’è stata la maggior lacerazione è il nodo principale della nostra Italia”. Parola chiare dopo il Consiglio di fabbrica di questa mattina tra Fim, Fiom e Uilm con la presentazione di una piattaforma rivendicativa costruita nei tre giorni di assemblea e la sigla dell’accordo di programma. Obiettivo: la completa trasformazione del sito tarantino nell’ottica di un progressivo abbandono del ciclo integrale.

Il programma della due giorni

L’evento si è aperto alle ore 12 con l’intervista al ministro Adolfo Urso, introdotto dal deputato Luca Sbardella e intervistato dal giornalista Roberto Inciocchi Alle ore 15 i saluti istituzionali con la senatrice Elena Leonardi , l’europarlamentare Carlo Ciccioli e il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti .

A seguire, alle ore 16, l’apertura ufficiale dei lavori con gli interventi dei capigruppo di Senato e Camera Lucio Malan e Galeazzo Bignami, di Giovanni Donzelli, Francesco Filini e del presidente di Gioventù Nazionale Fabio Roscani. Modera il giornalista Michel Dessì.

Alle ore 17 il primo panel tematico “Dalla terra alla tavola: agroalimentare tra tradizione e innovazione”, con il sottosegretario Patrizio La Pietra , il senatore Luca De Carlo , il capodelegazione Fdi al Parlamento Europeo Carlo Fidanza , il presidente e Ad di Umani Ronchi Michele Bernetti , il presidente Coldiretti Ettore Prandini. Introduce il deputato marchigiano Antonio Baldelli e modera Pierfrancesco De Robertis.

Alle ore 18 il secondo panel “Eleganza, qualità, unicità: lo stile italiano incanta il mondo”, con la sottosegretaria Fausta Bergamotto, il presidente Seafarer, Massimo Berloni, Andrea Montelpare della Andrea Montelpare Srl, il fondatore di Orciani, Claudio Orciani e l’Ad di Loriblu, Annarita Pilotti. Modera la giornalista Flaminia Camilletti. Introduce il deputato Fabio Pietrella.

Domani sabato 26 luglio i lavori riprendono alle ore 9,30 con il panel “Terra, impresa, identità: la forza delle aree interne”, alla presenza del senatore Guido Castelli, del questore della Camera Paolo Trancassini, del sindaco di San Costanzo e presidente Anci Giovani Domenico Carbone, del sindaco di Ascoli Piceno e presidente di Anci Marche Marco Fioravanti, del presidente dell’Unione Montana dei Monti Azzurri Giampiero Feliciotti, dell’Ad della Panichi Srl e socio della Laga Legno Stefano Panichi. Introduce il deputato Stefano Maria Benvenuti Gostoli e modera Antonio Borrelli.

Alle ore 10,30 il panel “Made in Italy, una ricchezza senza confini”, con il viceministro Maurizio Leo, la sottosegretaria Lucia Albano, il presidente di Mediocredito Centrale Ferruccio Ferranti , il presidente di Confartigianato Imprese Marco Granelli , l’Ad del cappellificio Sorbatti Srl Marco Sorbatti .

Alle ore 12 l’intervista al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, introdotto da Arianna Meloni, intervistato dal direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi.