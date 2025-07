“Adora la Meloni”. L’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani in Italia per dare lezioni di “tolleranza zero”

La visita a Montecitorio

“I have a speech, I have a speech later…“. Non dice altro Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York ed ex avvocato di Donald Trump, mentre passeggia alla Camera dei deputati prima di salire in tribuna stampa. Ottantuno anni, vestito con un completo bianco dai dettagli dorati, il padre della ‘tolleranza zero’ si presenta a sorpresa nel Transatlantico di Montecitorio nel primo pomeriggio. Ad accompagnarlo il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, già eletto nel 2022 nella circoscrizione italiani all’estero negli Usa, che all’AdnKronos rivela: “Giuliani è una persona che conosco da molto tempo, era in Italia da cinque giorni per una visita e mi faceva piacere accoglierlo nella casa degli italiani”.

I motivi del viaggio in Italia? “Personali, certo, lui è italo-americano – spiega ancora Di Giuseppe – quindi è una questione quasi di cuore perché è come tornare alle origini”. Ma è indubbio “che Giuliani sia un conservatore e ovviamente estremamente allineato con la parte conservatrice e con Fratelli d’Italia. E certamente ha un’adorazione verso il nostro primo ministro”, Giorgia Meloni.

Nel corso della sua permanenza a Roma, Giuliani avrebbe “forse” incontrato altri esponenti di partito. “Noi abbiamo parlato di dazi, certo, ma anche delle prossime elezioni a New York a novembre. Da lui si può imparare tanto di geopolitica”. Per Di Giuseppe il modello “tolleranza zero” collaudato da Giuliani è tutt’altro che dimenticato: anzi, ancora seguito “da tanti governatori, come in Florida”.

Certo, la carriera dello ‘sceriffo’ di New York non è stata tutta rose e fiori. La radiazione dall’albo degli avvocati dopo essere stato il difensore di Donald Trump “verrà giudicata dalla storia”, ha detto ancora il deputato di Fratelli d’Italia, ma “si è trattato di un accanimento, così come è stato per tante persone che hanno seguito Trump. Credo che verrà riammesso”.

Giuliani dovrebbe tenere nel pomeriggio un discorso al Palazzo dei Congressi dell'Eur. Poi, domani, la ripartenza. E chissà se avrà il tempo di fare altre sorprese.