Veterano britannico disintegra una Tesla passandoci sopra con un carro armato della II guerra mondiale (video)

Della serie: sempre in trincea

Elon Musk nel mirino di Ken Turner, reduce di guerra alla soglia del secolo di vita (98 anni per l'esattezza), che si è reso protagonista del gesto provocatorio con un video diventato virale in poche ore

I siti che ne rilanciano notizia e video non sono tra quelli delle testate più accreditate e gettonate. E la vicenda potrebbe rispondere a logiche di fiction, come alle dinamiche della cronaca di un fatto – e di una denuncia – realmente mosse da uno spirito contestatario originale. Fatto sta che da diverse ore sul web circola – e fa discutere – la vicenda di Ken Turner, un veterano britannico alla soglia del compimento del secolo di vita (98 anni per l’esattezza). Un ex soldato della Seconda Guerra Mondiale, che ha deciso di immortalare una delle sue imprese intestate ad esprimere il proprio dissenso in merito ai protagonisti della scena internazionale. Uno in particolare: Elon Musk, il patron di X e Tesla. (Sotto il video postato su Youtube).

Il veterano britannico distrugge una Tesla passandoci sopra con un carro armato

Il reduce, che nelle immagini vediamo anticipare e spiegare la sua “impresa”, con tanto di capelli e barba bianca, non sembra aver placato con la maturità spirito contestatario e vis belligerante. Tutt’altro. Anzi, le indirizza entrambe verso Elon Musk e le sue recenti prese di posizione politiche, mostrandosi nell’atto di schiacciare letteralmente una Tesla Model 3 – sulla quale è stata appositamente fissata una targa con la scritta “Fascism” –. Un’automobile finita in frantumi sotto il peso di uno dei carri armati più iconici di sempre: uno Sherman originale. Lo stesso (non a caso) utilizzato dalla Gran Bretagna, e dunque dallo stesso Turner, nel corso del secondo conflitto mondiale.

Il veterano col carro armato sulla Tesla: il gesto provocatorio in un video diventato virale

Il gesto provocatorio, quanto volutamente spettacolare nel suo rimando simbolico (neanche poi tanto sottile) a firma di Ken Turner nasce dall’esigenza di voler contestare Tesla. E, soprattutto, il proprietario dell’azienda Elon Musk, colpevole ai suoi occhi di appoggiare e favorire l’avanzata dell’estrema destra in Europa. «Sono abbastanza vecchio da aver visto il fascismo la prima volta», dichiara il veterano di guerra prima di passa sopra l’auto con il mastodontico cingolato. Un’auto, ora distrutta, che gli è stata donata da un proprietario pentito dell’acquisito (e dei risvolti metaforici a cui rimandava a sua detta).

Tesla in frantumi e messaggio postato

Inutile dire che il video della scenografica protesta, diffuso dal gruppo di attivisti britannici Led By Donkeys, è diventato virale in pochissime ore, aprendo ancora una volta il dibattito riguardo all’influenza del miliardario della tecnologia sulla democrazia europea…