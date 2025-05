Udinese, il difensore Solet indagato per violenza sessuale: la Procura apre un fascicolo, massima riservatezza

Versioni contrastanti

Una fonte anonima riferisce: "Nessuna costrizione, erano consenzienti e si sono appartati con un’altra coppia nella casa del calciatore. La trentaduenne che l'ha denunciato era già uscita con lui in passato"

Oumar Solet, 25 anni, difensore dell’Udinese, è indagato per una presunta violenza sessuale ai danni di una donna di 32 anni. La notizia, riportata dal Messaggero Veneto, ha scosso la cronaca sportiva friulana a pochi giorni dalla sfida con la Juventus. La Procura di Udine ha aperto un’indagine mantenendo il massimo riserbo. Secondo quanto emerso, l’episodio si sarebbe verificato al termine di una serata in un locale.

La denuncia per violenza sessuale: anche due amici coinvolti

La denuncia sarebbe stata presentata direttamente dalla presunta vittima, che ha riferito agli inquirenti i dettagli dell’aggressione. Risulterebbero coinvolti anche due amici del calciatore, presenti quella notte.

La difesa del difensore Solet non commenta

L’avvocato Maurizio Conti, legale di fiducia del difensore francese, ha scelto di non commentare: «Nessuna dichiarazione», si è limitato a dire, motivando la scelta con l’esigenza di «tutelare tutte le persone coinvolte nella vicenda».

Versioni contrastanti

Il Gazzettino, con un’esclusiva, ha però riportato una versione molto diversa: secondo una testimonianza anonima, si sarebbe trattato di un rapporto consensuale. «Nella casa del calciatore c’erano tante persone. La donna che l’ha denunciato era già uscita con lui in passato. Si sono baciati e si sono appartati in camera con un’altra coppia, senza che ci fosse alcuna costrizione».

Due narrazioni inconciliabili: da un lato la denuncia, dall’altro la testimonianza che descrive una relazione consenziente. Nel mezzo, un’indagine in fase iniziale, in cui ogni parola pesa e ogni elemento potrebbe essere decisivo.

La posizione del club

Dall’Udinese Calcio non è arrivata alcuna reazione ufficiale. Né smentite, né rimpalli. Il club attende, presumibilmente in stretto accordi con i legali del giocatore. L’unico segnale potrà emergere sabato, durante la conferenza stampa del mister Kosta Runjaić, quando sarà annunciata la lista dei convocati per la trasferta allo Stadium. Lì si saprà se Solet sarà incluso.