Troppa attesa nel ricevere l’ostia: camorrista prende a pugni il prete sull’altare di una chiesa a Maddaloni (video)

Violenza bestiale

Troppa attesa, il camorrista – a quanto pare – era impaziente di ricevere l’ostia. Ecco perché è salito sull’altare della chiesa Maria Santissima Immacolata, nota come “dei Cappuccini”, a Maddaloni, il 6 maggio scorso, e ha sferrato un violento pugno al prete. Il 6 maggio scorso, il parroco Don Edoardo Santo è stato improvvisamente aggredito mentre stava distribuendo l’Eucaristia ai fedeli in fila. L’aggressore è Michele Madonna, 42 anni, esponente del clan Belforte, recentemente tornato in libertà sotto regime di sorveglianza speciale. L’uomo era presente alla cerimonia per i funerali del proprio padre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Maddaloni. Don Eduardo, sotto shock ma cosciente, è stato soccorso e assistito.

Il video dell’aggressione del camorrista al prete della chiesa di Maddaloni è stato pubblicato su youtube dalla testata EdizioneCaserta.it.