Terremoto in serie B: il Brescia penalizzato e spedito in C, la Sampdoria verso il ripescaggio e lo spareggio

Le irregolarità nei bilanci determinano un terremoto, a tavolino, sulla Serie B: con tutta probabilità il Brescia, infatti, sarà penalizzato in classifica (probabilmente di 4 punti), con uno stravolgimento nella classifica finale del campionato, che sarà riscritta, facendo cambiare anche i verdetti sul fondo della graduatoria. Con il -4 di penalità, infatti, il Brescia diventa terzultimo e retrocede in Serie C con Cittadella e Cosenza, mentre il Frosinone, la Salernitana e la Sampdoria guadagnano una posizione. In sintesi: Frosinone salvo, Salernitana al playout con il piazzamento più favorevole, e Sampdoria ripresa dalla C e ammessa allo spareggio salvezza contro la Salernitana, con il conseguente annullamento del playout Salernitana-Frosinone.

Questa vicenda è dovuta a un’irregolarità commessa dal Brescia alla scadenza di febbraio per il pagamento di stipendi e contributi. La società di Massimo Cellino avrebbe coperto la parte relativa alle tasse con crediti d’imposta che in realtà si sono rivelati inesistenti. Appurati i fatti, scatterà automaticamente la penalità per il Brescia con tutte le conseguenze che ciò comporterà. Con l’incredibile ripescaggio della Sampdoria.ù

Serie B, un terremoto in classifica ma anche nelle date

Nella nota ufficiale, la Lega Serie B informa che, in considerazione della ricezione in data odierna di una Comunicazione da parte del Procuratore Federale inerente la conclusione delle indagini nei confronti di una società associata, all’esito degli accertamenti e dell’attività istruttoria svolti a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C, “ha emesso e pubblicato il C.U. n. 211 del 18 maggio 2025, nel quale si dispone il rinvio a data da destinarsi delle gare di Play-Out del Campionato Serie BKT 2024/2025, in programma il 19 e 26 maggio 2025 come da CC.UU. 202 del 10 maggio 2025 e 209 del 14 maggio 2025. Ravvisato nella Comunicazione l’intendimento allo stato della Procura Federale di procedere al deferimento in ordine a fatti che potrebbero determinare la violazione di norme la cui sanzione potrebbe avere impatto sulla classifica finale del Campionato in corso e, per l’effetto, sulla programmazione delle gare di Play-Out, la decisione risulta motivata dalla necessità di garantire, come da prerogativa statutaria, i principi dell’equa competizione e della regolarità del Campionato, nonché salvaguardare le esigenze organizzative e di programmazione sportiva dei Club. A seguito di questa determina, le date di svolgimento dei Play-Out verranno riprogrammate in considerazione dell’evolversi della vicenda oggetto della Comunicazione richiamata in apertura”.