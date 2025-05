Tango Pellegrini-Peron al ritmo di frizioni. Le prove finiscono male: “È body shaming, ti denuncio”. Il web si sbellica. E non solo (video)

Passi e pestate

Il dietro le quinte delle prove di ballo tra coreografia e punzecchiature si rivelano "scoppiettanti": e un video rilancia tensioni ironiche e reazioni pungenti. Poi gli utenti social s'inseriscono e...

Signore e signori, allacciate le cinture e preparate i pop-corn, perché il mondo del gossip sportivo declinato alla danza ci regala perle di rara bellezza. L’ultima epopea che sta infiammando i social vede infatti protagonisti due giganti della pista (di ballo, stavolta): Federica Pellegrini, la “Divina per eccellenza”, e il povero Samuel Peron, “cavaliere di sventura” in una sorta di discesa agli inferi dell’universo tersicoreo.

Il tango Pellegrini-Peron: le prove di ballo sono “scoppiettanti”

A quanto pare, le prove del grande ritorno di Federica Pellegrini sul palco di Sognando Ballando con le stelle – di cui la nuotatrice italiana ha condiviso con i follower alcuni dei momenti più esilaranti delle prove col maestro ballerino – vedono i due cimentarsi in un Tango sulle note di Back to Black di Amy Winehouse. Ma più che la coreografia, a catturare l’attenzione – rilanciata con un video dei battibecchi tra il serio e il faceto – è stato il botta e risposta ironico tra i due nelle prove, che sono “degenerate” in un melodramma degno dei migliori film di serie B. E con tanto di “accuse di body shaming” che, per carità, non vanno certo esentate dalla serietà che meritano.

Scintille (risate e non solo) tra la nuotatrice e il ballerino

Dunque, riavvolgiamo il nastro: il grande ritorno di Federica Pellegrini sul palco di Sognando Ballando con le stelle si rivela scoppiettante. Decisamente più scoppiettante della sua partecipazione all’edizione principe del format che si è conclusa nei mesi scorsi con la vittoria di Bianca Guaccero. Dunque, Samuel Peron, noto per il suo stile diretto, non si è risparmiato in sala prove con la campionessa azzurra di nuoto, e senza peli sulla lingua si è lasciato andare a un po di «insulti gratuiti» – così come li ha definiti la Pellegrini – su fisicità e impegno della sportiva in sala prova in vista dell’esibizione sulla pista da ballo tv.

Gambe chilometriche e “orsi” danzanti

La scena che stiamo per rivivere, allora, è degna di una sit-com. Peron, l’eroe che non ti aspetti, tenta disperatamente di far capire alla nostra nuotatrice che due metri di gambe non sono esattamente l’ideale per un passo a due delicato. «Amore… hai due metri di gambe, non devi salire troppo…». E ancora: «Non devi saltare, non so più come dirtelo!»… E poco dopo: «Dai ca**o», urla Samuel Peron – e riporta l’Adnkronos – tra un passo di danza, finito male, e l’altro. «Non fare questa faccia di ca**o quando balliamo, perché la smetto», ha replicato Federica Pellegrini che non riesce a trattenere le risate. «Guarda che io ti denuncio per body shaming», ha poi esclamato la nuotatrice in prestito alla danza, ridendo dopo essere stata soprannominata «orso» per le movenze un po’ impacciate… (Sotto il video da Instagram).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

La Divina contro gli haters: un round infinito

Ma a quel punto Federica, con la tipica ironia di chi sa di essere un po’ “orso” ma se ne frega, si affretta a precisare che si tratta ovviamente di uno scherzo. «So benissimo che il body shaming è un tema importante e delicato. Ma in questo caso ovviamente viene trattato con ironia. Non c’è nessuna intenzionalità negativa. È anche vero che io ogni tanto sono un po’ Orso», ha chiosato a corredo del video non per niente la Pellegrini, dimostrando una self-awareness che molti influencer si sognano. Il filmato, come facilmente prevedibile, ha scatenato grandi risate. Ma anche qualche commento al vetriolo che qualche utente, non proprio un buontempone, ha pensato bene di riservare alla campionessa olimpionica. «Meglio che nuoti…», ha scritto allora qualcuno. E la risposta tagliente della “Divina” non si è fatta attendere: «Disse la più figa, la più brava, l’etoile di sto… mondo».