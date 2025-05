Sondaggio Mentana: FdI veleggia col vento in poppa. Il Pd di Schlein ancora giù: e aumenta il divario dal primo partito

L'ultimo report

Anche la rilevazione di ieri sera per il TgLa7 lo conferma: Fratelli d'Italia e la coalizione di governo veleggiano col vento in poppa. Tempi duri per Pd e M5S: registrano ancora una perdita di consensi

I report sulle intenzioni di voto degli italiani continuano a stilare un diagramma che stigmatizza consensi elettorali in continua ascesa per il centrodestra e in progressiva flessione per quanto riguarda le forze di opposizione. Una verità ribadita con l’attendibilità della matematica percentuale anche dall’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Mentana che, ancora una volta, vede sul piano cartesiano della fiducia dei votanti l’ascissa della coalizione di governo in crescita costante – con Giorgia Meloni che consolida ulteriormente la sua leadership politica –. E l’ordinata delle componenti del centrosinistra (in ordine sparso) in continuo calo.

Sondaggio Mentana, governo e FdI volano alto

E allora: l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7, illustrato dal direttore Enrico Mentana, fotografa una crescita dello 0,3% in una sola settimana, confermando il partito di via della Scrofa a un robusto 30,4% dei consensi. Un risultato che non solo ribadisce la centralità di Fratelli d’Italia nel panorama politico nazionale, ma che allarga ulteriormente il divario con le forze di opposizione. Il Partito Democratico di Elly Schlein, infatti, attestato al secondo posto, registra una nuova flessione dello 0,1% in sette giorni, scendendo al 22,4%. La distanza dal partito di maggioranza si fa sempre più marcata, evidenziando una difficoltà oggettiva della leadership dem nel capitalizzare un consenso in grado di impensierire la coalizione di governo.

FdI col vento in poppa, Pd sempre più a picco

Ancora più netta la perdita di terreno del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che cede lo 0,2% e si ferma al 12%. Un dato che pone seri interrogativi sulla strategia pentastellata e sulla sua capacità di intercettare l’elettorato in questa fase politica. La triplice flessione di PD e M5S suggerisce chiaramente come la narrazione e l’azione dell’opposizione, finora, non stiano producendo gli effetti sperati, a fronte di un esecutivo che incrementa raggio d’azione e incisività.

Perdita di consensi dell’opposizione

Nel resto dello schieramento di governo, stabile all’8,6% la Lega di Matteo Salvini. Seguita da Forza Italia di Antonio Tajani, che invece acquista lo 0,1 e sale all’8,5%. Tra le forze minori, infine, Alleanza Verdi Sinistra di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli riscatta un +0,1%, salendo al 6,5%. Mentre tra i fanalini di coda, avanza a lenti passi solo Italia Viva di Matteo Renzi, che ottiene un +0,1% e sale così al 2,9. Rimangono stabili Azione di Carlo Calenda (3,5%) e Noi Moderati (1%), mentre registrano un calo +Europa (-0,1% all’1,6%) e Altre Liste (-0,2% al 2,6%).

Sondaggio Mentana: cala anche la percentuale degli italiani che non si esprimono

In calce: un ultimo dato significativo che emerge dal sondaggio è la diminuzione della percentuale degli italiani che non si esprimono, con un calo dell’1% che porta l’astensione al 31%. Questo potrebbe indicare una maggiore chiarezza nelle intenzioni di voto degli elettori, con un orientamento sempre più definito verso le forze politiche in campo.