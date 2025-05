Sondaggio, FdI granitico al 31%, centrodestra inarrestabile: col 50% distanzia di oltre 20 punti il centrosinistra in panne. Meloni: “Gli italiani credono in noi”

I numeri parlano chiaro

L'indagine realizzata da Antonio Noto per "Porta a Porta" stigmatizza la solidità di FdI in vetta e dell'intera coalizione di centrodestra, che raggiunge un robusto 50% delle preferenze. Di contro, il centrosinistra è in panne. Tutti i dati

Il sondaggio parla a chiare lettere: anzi a suon di numeri e percentuali inequivocabili che attestano con l’attendibilità della matematica demoscopica la granitica stabilità di Fratelli d’Italia che da un po’ ha sfondato il tetto del 30% e dell’incedere implacabilmente in avanti della coalizione di centrodestra. E allora: «Gli italiani credono in noi. Per loro andremo avanti con sempre maggiore impegno», sono le parole apparse su Facebook e che spesso la premier Meloni ha sottolineato in nome di un messaggio che ribadisce la determinazione del governo a proseguire sulla strada intrapresa. Dalla sua, allora, oltre ai fatti e alle parole che li rilanciano e commentano, ci sono anche i numeri. O più precisamente: i sondaggi.

Sondaggio Noto, FdI solido al 31%, centrodestra inarrestabile: le parole di Meloni

E allora vediamo anche l’ultimo registrato dai media: quello realizzato da Antonio Noto per Porta a Porta, che stigmatizza la solidità di Fratelli d’Italia in vetta, sul primo gradino del podio. Un dato che consolida la leadership di FdI e dell’intera coalizione di centrodestra, che raggiunge un robusto 50% delle preferenze. Stando anche all’ultima rilevazione, infatti, il partito della premier non subisce variazioni rispetto all’ultima indagine dello scorso aprile: FdI si conferma stabilmente al 31 per cento.

Sinistra in crisi, il Pd della Schlein al palo

Il Partito Democratico di Elly Schlein, invece, segna una lieve flessione, con i dem capitanati dalla segretaria che si piazzano a dieci punti di distanza dal primo partito, al 21,5 per cento. E che perdono per strada mezzo punto rispetto al 16 aprile. Un segnale che, nonostante gli sforzi, il Pd fatica a recuperare terreno. Stabile, invece, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, fermo al 13%. Quarto posto per Forza Italia di Antonio Tajani, che guadagna mezzo punto attestandosi al 9%. La Lega di Matteo Salvini in lieve flessione si attesta invece all’8,5%.

Sondaggio, il dato più significativo: quello sulla distanza tra le coalizioni

E ancora, tra le forze minori, Alleanza Verdi e Sinistra raggiunge il 6,5%, mentre Azione si consolida al 3%. Italia Viva al 2% (in calo dello 0,5%). +Europa all’1,5%, e Noi Moderati all’1,5%. Dunque, a conti fatti, dopo aver addizionato le somme dei partiti, il dato più significativo, tuttavia, riguarda la distanza tra le coalizioni: il centrodestra, con il suo 50%, distanzia di oltre 20 punti il centrosinistra, fermo al 29,5%. Anche l’ipotetico “campo largo”, del resto, non sembra in grado di competere, attestandosi al 47,5% (anche qui in flessione dello 0,5).

Sondaggio, Meloni: «Gli italiani credono in noi»

A completare il quadro del sondaggio, infine, il dato sugli astenuti-indecisi, che raggiungono il 46%. E se “è la somma che fa il totale” (come diceva Totò nei suoi film), non serve davvero aggiungere altro alle parole della premier Meloni: «Gli italiani credono in noi».