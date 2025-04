Bruschi risvegli

Il sondaggio che riporta Schlein alla realtà: FdI oltre il 30%, la distanza col Pd è abissale. Altro che «fiato sul collo di Meloni»

Ospite a "In altre parole" Schlein aveva sostenuto che la partita per l'alternativa di governo «è aperta». Neanche 24 ore dopo è arrivata la smentita dei numeri: non c'è storia

Politica - di Natalia Delfino - 29 Aprile 2025 alle 15:40

FdI continua a crescere, lo fa più di tutti gli altri partiti e arriva oltre il 30%. Si allunga così ulteriormente la distanza dal Pd, che resta inchiodato al 22%, con buona pace di Elly Schlein che l’altra sera è andata in tv a dire che Giorgia Meloni «sente il fiato sul collo» e che «la partita (per l’alternativa di governo, ndr) è aperta». A rilevare questo ulteriore balzo in avanti del partito del premier, che porta con sé anche l’avanzamento di tutta la coalizione di centrodestra, è stato il consueto sondaggio del lunedì del Tg La7 di Enrico Mentana. Il sondaggio che riporta Elly Schlein alla realtà: FdI oltre il 30% Con il 30,3%, in crescita dello 0,3% rispetto al sondaggio precedente, Fratelli d’Italia si conferma ampiamente primo partito. Il Pd resta stabile e, dunque, in un secondo posto sempre più distaccato, al 22%. Segue il M5S, che perde lo 0,1% e va al 12,4%. La Lega lo 0,1% lo guadagna e sale all’8,8%, mentre Forza Italia lo cede e passa all’8,7%. Altro che «partita aperta» Avs perde lo 0,2% e scende al 6,2%. Anche Azione perde lo 0,2% e va al 3,4%. Stabile Italia Viva al 2,7%, mentre +Europa cala dello 0,2% e va all’1,7%. Infine, Noi moderati, che guadagna lo 0,2% raggiungendo un 1% pieno. L’altra sera a In altre parole, ospite di Massimo Gramellini sempre su La7, Elly Schlein aveva sostenuto che «la partita è aperta, Meloni fa bene a sentire il fiato sul collo», dicendosi convinta che il centrosinistra riuscirà a costruire «l’alternativa» all’attuale coalizione di governo. «Sono convinta che ce la faremo, non possiamo essere gli unici a sentire la responsabilità di battere questo governo», aveva aggiunto. Nell’arco di nemmeno 24 ore, attraverso il sondaggio di Mentana, è arrivata la risposta degli italiani.