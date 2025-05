Simion a Roma: “La Romania si è svegliata. Con Meloni e Salvini conquisteremo le istituzioni europee”

Elezioni a Bucarest

“Salve, cari amici. Sono arrivato nella Città Eterna, a Roma, dove questo pomeriggio incontrerò i romeni che vivono in Italia. Incontrerò anche il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il vicepresidente Matteo Salvini. Sono nostri buoni amici in questi anni in cui abbiamo costruito insieme, a livello europeo, un movimento sovranista, patriottico, conservatore”. Così nel suo video su Facebook George Simion, leader del partito di destra romeno Aur, che domenica sfiderà il sindaco di Bucarest Nicusor Dan al secondo turno delle presidenziali.

Romania, Simion ha Roma per incontrare Meloni e Salvini

Simion è arrivato oggi a Roma per una serie di incontri politici di alto profilo. Secondo quanto annunciato dai suoi canali social, il leader della destra ha in agenda colloqui con la premier e il vicepremier leghista. Il leader di Aur viene da Varsavia dove ha incontrato il presidente Andrzej Duda, esponente del Pis, il partito Libertà e Giustizia, che come Fratelli d’Italia e Aur fa parte del gruppo Ecr al Parlamento europeo. Le presidenziali di domenica sono un bis dopo che la Corte costituzionale romena ha annullato il primo turno che si era tenuto a novembre 2024. E che aveva consacrato al primo posto di Calin Georgescu, poi indagato con l’accusa di azioni anticostituzionali ed scluso dalla corsa elettorale.

“Siamo un movimento che conquisterà le istituzioni europee”

“Siamo un movimento che conquisterà il potere anche nelle istituzioni europee”, prosegue il video in cui sullo sfondo si vede la basilica di San Giovanni. “Come vedete, non siamo affatto isolati. Ho iniziato la giornata incontrando il presidente in carica della Polonia, Andrzej Duda, mentre ieri pomeriggio ho sostenuto il suo successore, che vincerà le elezioni. Karol Nawrocki, un vero indipendente, un uomo che combatte per la nazione polacca, proprio come noi lottiamo per la nazione romena”.