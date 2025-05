Sfregio islamico a San Pietro: tre uomini espongono uno striscione contro il Papa e impediscono l’accesso alla Porta Santa

Conclave nel mirino

Lo striscione inneggiava alla figura profetica del Mahdi: è stato sequestrato. I tre uomini denunciati anche per interruzione di funzione religiosa: impedivano la processione per la Porta Santa

Provocazione islamica in piazza San Pietro, dove tre uomini hanno esposto uno striscione in lingua inglese che inneggiava alla figura del Mahdi, il “messia” islamico, messo in contrapposizione con il Pontefice: «Il nuovo Papa, Dio ha già scelto, non serve il voto dei cardinali», era il testo, accompagnato da un Qr code che rimandava a un video di matrice islamica, inneggiante alla figura profetica dell’Islam.

Lo sfregio in San Pietro: striscione islamico contro Papa e Conclave

Lo striscione era stato esposto nei pressi del palco dell’area stampa, subito fuori la piazza, in questi giorni gremita di fedeli che aspettano col fiato sospeso l’esito del Conclave. Gli agenti dell’Unità Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) della Polizia Locale di Roma Capitale lo hanno sequestrato e hanno fermato i tre uomini che lo reggevano.

Tre denunciati anche per interruzione di funzione religiosa: impedivano la processione per la Porta Santa

Si tratta di un 41enne spagnolo e due cittadini svizzeri di 30 e 41 anni, denunciati per manifestazione non autorizzata e interruzione di funzione religiosa, in quanto hanno impedito l’accesso dei fedeli alla Porta Santa. Subito allertato il personale della Digos della Polizia, che è arrivato sul posto e ha avviato ulteriori accertamenti sul caso.