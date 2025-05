“Sei crudele”: la mamma di Pamela Mastropietro “bastona” Ilaria Salis sull’abolizione delle carceri. “Ignori il dolore”

La lettera struggente

Le ha sparate grosse l'eurodeputata che ineggia alla chiusura dei penitenziari. La madre della ragazza uccisa e fatta a pezzi da Innocent Oseghale metta a nudo tutta l'insensibilità dell'esponente di Avs: "Non si può permettere che dei criminali rimangano liberi di continuare a delinquere senza rispetto per chi ha subito violenze indicibili"

“Sei crudele”. Ilaria Salis le ha sparate grosse sull’abolizione delle carceri e la mamma di Pamela Mastropietro non ci sta. E le ha inviato una lettera aperta. Perché Alessandra Verni non solo ha dovuto attendere anni prima di poter vedere la condanna definitiva di Innocent Oseghale, il nigeriano che il 30 gennaio 2018 uccise e fece a pezzi la 18enne Pamela. Ma ha dovuto anche subire offese dal padre dell’eurodeputata, sottratta al processo in Ungheria grazie all’elezione con Avs. Furono duri gli attacchi personali tesi a colpevolizzare la donna. Come se fosse di Alessandra Verni la colpa della terribile fine di sua figlia. “È difficile da dirsi ma credo che la madre sia l’ultima persona che deve parlare! La figlia faceva abuso di alcol da quando aveva 12 anni e a 18 era tossicodipendente! Lei dov’era?”, scriveva sui social Roberto Salis il 28 gennaio 2023.

La mamma di Pamela gliele suona a Ilaria Salis: la lettera

Questa la cornice in cui si inquadra la presa di posizione della mamma di Pamela. “Ilaria Salis, le tue affermazioni sull’abolizione delle carceri sono non solo irrealistiche, ma anche profondamente crudeli– è l’incipit della lettera-. Come madre di Pamela Mastropietro, vittima di un’atrocità inimmaginabile, mi sento in dovere di dirti che la tua utopia è profondamente sbagliata. Non si può permettere che dei criminali rimangano liberi di continuare a delinquere, ignorando, così, il dolore e la sofferenza di chi ha subito violenze indicibili”.

Parlare di abolire le carceri – prosegue la lettera-sfogo di Alessandra Verni- significa dimenticare le vite spezzate, le famiglie distrutte e il terrore che molte persone vivono ogni giorno”. Le parole hanno un peso, per cui “È facile teorizzare senza considerare le conseguenze reali delle tue idee. La giustizia non è un concetto astratto: è il diritto di ogni vittima di sentirsi protetta e rispettata. Le tue proposte rischiano di trasformare la giustizia in una farsa: dove i diritti di chi commette crimini vengono anteposti a quelli di chi ha sofferto e continua a soffrire. La tua visione – prosegue l’affondo della mamma di Pamela- ignora completamente il fatto che la sicurezza delle comunità deve venire prima di tutto. Non puoi semplicemente cancellare le carceri senza avere un piano concreto che garantisca la protezione di chi è vulnerabile”.

“Ogni volta che parli ricorda il dolore delle persone”

Ogni volta che parli, ricorda che ci sono famiglie come la mia che portano un dolore incolmabile e che sentono il bisogno di giustizia, non di ideologie che mettono a rischio la loro sicurezza.

Ti invito a riflettere sul tuo ruolo e sull’impatto delle tue parole”. Molte le reazioni sul web dove la lettera è stata postata. Molti gli utenti che solidarizzano con la mamma di Pamela, altrettanti che la invitano a non sprecare tempo con Ilaria Salis. “Mi dispiace che perda tempo” scrive un’utente. Nonn confidando molto sulla possibilità che l’europarlamentare che inneggia all’ abolizione delle carceri e all’occupazione delle case possa comprendere il senso profondo e il peso delle parole che usa in spregio alla sofferenza delle persone.