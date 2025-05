Scuola, la rivoluzione fa passi da gigante: arriva l’educazione finanziaria. Lezioni su gestione del denaro, sos indebitamenti, lavoro futuro

Scuola avanti tutta

Siglato un protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF). Un accordo che ha l'obiettivo di diffondere a livello nazionale e in tutti i gradi scolatici progettualità formative innovative per sensibilizzare gli studenti sui temi dell'economia

Scuola, ancora un passo in avanti. Anzi, un salto in lungo in avanti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (FEduF) hanno siglato un Protocollo d’Intesa volto a promuovere l’educazione finanziaria nelle scuole italiane. L’accordo rinnova la collaborazione strategica tra le due istituzioni in corso da anni, con l’obiettivo di diffondere a livello nazionale e in tutti i gradi scolatici progettualità formative innovative per sensibilizzare gli studenti sui temi dell’economia. Del risparmio. E della gestione responsabile delle risorse finanziarie.

Scuola, lezioni di educazione finanziaria

L’educazione finanziaria ha un impatto fondamentale sui giovani, aiutandoli a sviluppare competenze essenziali per gestire denaro in modo responsabile. Evitare indebitamenti rischiosi. E prepararsi al mondo del lavoro: investire risorse umane ed economiche in questa formazione significa dunque fornire strumenti concreti per affrontare con sicurezza le sfide economiche della vita.

