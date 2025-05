Scippi e degrado, Cicalone: “L’immigrazione incontrollata è un problema. I centri sociali contestano i miei reportage” (video)

L'intervista

«L’immigrazione se non è controllata fa sì che ci siano gli ingressi di persone che vengono dalla criminalità e vogliono continuare». Queste le parole dello youtuber ed ex pugile romano Simone Ruzzi, conosciuto sui social come Cicalone, che abbiamo intervistato per il Secolo d’Italia. Questi soggetti, in alcuni casi, «chiedono anche asilo politico, fanno visti studenteschi e perciò c’è una difficoltà a gestire determinate persone che in altri paesi vengono bloccati all’ingresso» a causa dei precedenti penali. Inoltre, Cicalone ha approfondito la questione degli scippi nelle metro, annunciando che tra i gruppi più pericolosi c’è «una gang di sudamericani», ma anche «un piccolo gruppo di Rom che ultimamente mi ha minacciato fuori dalla metropolitana». Simone ha poi precisato che «ci sono alcuni gruppi all’interno dei centri sociali che contestano questi reportage»

Scippi, Cicalone: «Le persone oneste sono le più colpite»

«Le prime vittime (del degrado ndr) sono le persone oneste – ha spiegato Cicalone – sono coloro che vanno a lavoro, la fascia più debole della società e che usano i mezzi pubblici». Tra questi «spessissimo ci sono anche i turisti che sono anche una fonte di reddito per gli esercizi commerciali sono i primi che vengono colpiti, specie se anziani, deboli e sprovveduti che molte volte non denunciano». Quanto alla pericolosa “Moda maranza”, Cicalone ha sottolineato che «è un fenomeno legato agli immigrati di seconda e terza generazione. È molto legato all’ignoranza che c’è all’interno di certi gruppi perché sono ragazzi giovani che spesso abbandonano la scuola troppo presto» e per questo motivo «non hanno l’occasione per imparare e capire determinate cose. Hanno degli ideali e degli stili di vita un po’ troppo sballati».

Simone e il rapporto con la sinistra

Ultimamente Cicalone ha incontrato «il segretario Cgil di Roma e del Lazio (Massimo De Angelis), che era poi la stessa persona che aveva inviatola la lettera al prefetto dove mostrava il problema delle metro anche legato al fatto che ci fossi io all’interno». Ultimamente Cicalone ha anche ricevuto l’invito alla manifestazione contro il riarmo organizzata dal Movimento 5 stelle e nell’ultimo anno è stato ospite ad Atreju, dove aveva già rilasciato un’altra intervista sul tema dei borseggi al Secolo d’Italia.