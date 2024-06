L’ex pugile Cicalone va a caccia di borseggiatori nelle Metro: FdI lo ringrazia, la sinistra lo attacca (video)

Simone Cicalone è un influencer, youtuber e appassionato di fitness italiano. È conosciuto principalmente per i suoi contenuti riguardanti il bodybuilding, l’alimentazione e lo stile di vita sano. Sul suo canale YouTube, Cicalone condivide video di allenamenti, consigli nutrizionali, recensioni di prodotti e interviste con esperti del settore fitness. La sua popolarità è cresciuta grazie alla sua capacità di comunicare in modo chiaro e motivante, oltre alla sua esperienza personale nel mondo del fitness e del culturismo, ma anche per il suo impegno nella lotta contro i borseggiatori nelle metropolitane. Ha pubblicato diversi video in cui mostra di affrontare e smascherare borseggiatori in azione, contribuendo così a sensibilizzare il pubblico su questo problema e cercando di scoraggiare tali attività criminali. Video che sono piaciuto a destra, per il messaggio positivo che portano, e che invece sono invisi alla sinistra…

Cicalone contro i borseggiatori, la sinistra va all’attacco…

Nei giorni scorsi la Cgil ha chiesto al Prefetto di Roma di intervenire perché la presenza di Cicalone e di alcuni amici, che hanno la colpa di essere muscolosi e di presidiare la metropolitana mettendo sull’avviso le potenziali vittime di borseggiatori e borseggiatrici, realizzano video virali della loro attività come “dissuasori attivi” di criminali, sarebbe diseducativa e pericolosa. “Non può fare il giustiziere privato”. Da quando però Cicalone e i suoi sono scesi nelle metropolitane, i ladri al loro passaggio se ne vanno, fingono di essere perbene, non solo a Rom, ma anche a Milano, Napoli, Genova. E gli anziani, i turisti, chiunque possa godere dell’aiuto dei Cicalone’s boys, ringraziano.

Fratelli d’Italia difende l’ex pugile, la Cgil lo denuncia

“Cicalone difende i cittadini dai borseggiatori”, è il parere del parlamentare di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, che ha preso le parti dell’ex boxeur influencer. Il parlamentare, vice presidente della commissione affari costituzionali della Camera, ha annunciato un’interrogazione contro la Cgil, che ha accusato lo youtuber “vigilantes” di “giustizia privata” e di normalizzare “violenza e razzismo”.

“Mi è stato sottoposto un video in cui lo youtuber romano Simone Cicalone, denuncia ciò che gli è successo recentemente – ha detto De Corato – Precisamente, la Cgil, ha scritto al prefetto di Roma dicendosi molto preoccupata dell’attività svolta in metropolitana da alcuni cittadini, tra cui lo stesso Cicalone, che compiono azioni da vere e proprie ronde. Questi ultimi, nelle metropolitane, agiscono appunto in difesa e tutela degli utenti presi d’assalto dai borseggiatori e dalle borseggiatrici e, il più delle volte, le vittime risultano essere le categorie più fragili, ovvero donne e anziani”.

Le ronde che vanno fermate…

La Cgil di Roma, però, parla di ronde e ha chiesto l’intervento del prefetto Lamberto Giannini. “Vi scriviamo per esprimere la nostra preoccupazione per le azioni dell’ex pugile, che da tempo pubblica video in cui si reca in zone complicate della Capitale per verificarne i pericoli per la gente comune. In uno degli ultimi video viene mostrata quella che sui canali social dell’ex pugile è definita lotta ai borseggiatori. Le riprese sono un susseguirsi di comportamenti inaccettabili da parte dello youtuber e dei suoi accompagnatori nei confronti di persone additate come intenzionate a compiere furti: dagli atti intimidatori, verbali e fisici, fino a veri e propri inseguimenti tra le scale della metro. Tutto ciò è inammissibile – si legge nella nota del sindacato – Non siamo semplicemente davanti ad un privato cittadino che decide in maniera episodica di sostituirsi a funzioni dello Stato, di per sé grave, ma a vere e proprie ronde organizzate e spettacolarizzate con video che normalizzano violenza, razzismo e un’idea distorta della legge”.

Il ring, dalla metrò, s’è trasferito nei palazzi della politica…